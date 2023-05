Bé gái nhặt ví có tài sản 200 triệu, cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Camera an ninh tại quán cà phê ghi nhận rõ hình ảnh bé gái hơn 10 tuổi là người nhặt được ví tiền có chứa tài sản lớn. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 25/5, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận thông tin trên và cho biết đang làm thủ tục để bàn giao lại tài sản cho người mất là bà Vương Thị Hồng N. (44 tuổi, ngụ tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức).

Như đã thông tin, tối 1/4, bà N. đi uống cà phê với một số người bạn tại bàn B12 quán cà phê Koiland, ở số 13 đường Khổng Tử, khu phố 4, phường Bình Thọ. Hơn một giờ sau, bà N. ra về nhưng để quên ví trên ghế ngồi. Lúc sau, bà N. quay lại tìm nhưng không thấy ví.

Trích xuất camera tại quán cho thấy, bé gái khoảng 10 tuổi ngồi bàn B11 bên cạnh là người đã nhặt chiếc ví trên. Bé gái này đi cùng người đàn ông và một bé gái khác.

Khi trình báo với công an, bà N. cho biết, trong ví chứa tài sản gồm: 1 CMND tên Vương Thị Hồng N., 2 chỉ vàng 9999 PNJ, khoảng 7.000 Euro, 100 đôla Australia, 500 USD và 2,8 triệu đồng, ước tính tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Thụ lý xác minh, công an đã phát đi thông báo truy tìm những người liên quan đến vụ mất ví có tài sản lớn.

Đến chiều 25/5, cha của bé gái đã mang toàn bộ ví có chứa tài sản đến Công an TP Thủ Đức để giao nộp.

Đáng nói, khi con gái nhặt được ví có số tài sản lớn thì ông này đã không bàn giao lại cho quán cà phê hay công an địa phương mà đem về nhà. Gần 2 tháng sau khi nhặt được của rơi, khi công an phát đi thông báo truy tìm cùng với đoạn clip trích xuất từ camera an ninh của quán cà phê thì ông này mới mang tài sản đến giao nộp.