Bé gái người Việt 2 tuổi sở hữu bộ sưu tập giày cá tính

Harper Nguyễn được cha mẹ mua cho nhiều giày Nike, hướng theo phong cách cá tính, chất ngầu.

Hình ảnh bé Harper Nguyễn (2 tuổi) phối đồ cùng những mẫu sneakers nhận nhiều lời khen từ người dùng Internet sau khi được đăng tải lên một diễn đàn thời trang. Harper trông cá tính khi diện áo phông đơn giản, quần jogger...

Harper Nguyễn hiện cùng gia đình định cư ở Australia. Nói với Zing, My Huỳnh - mẹ bé Harper - cho biết: "Ở nhà, con gái tôi có tên là Bống để ông bà dễ gọi. Dù được sinh ra ở nước ngoài, tôi vẫn luôn muốn hướng Bống trở thành một em bé thuần Việt".

Sau khi đăng tải hình ảnh về con, My Huỳnh nhận nhiều tin nhắn khen ngợi. "Tôi rất cảm kích vì mọi người đã quan tâm cũng như yêu thích Bống".

Bé Harper Nguyễn được mẹ hướng theo phong cách cá tính khi mới 2 tuổi.

Tham khảo phối đồ từ sao thế giới

Vì có niềm đam mê giày, cặp vợ chồng trẻ đã quyết định mở một shop giày online. My Huỳnh hiện chủ yếu ở nhà để chăm con, lo khoản nội trợ.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, cô cho biết tình hình kinh doanh của gia đình khá ổn, lượng khách đều. Hiện tại, mọi thứ tiến triển chậm hơn, dù họ vẫn có một lượng khách quen. Không chỉ Việt Nam, khách của cô còn đến từ nhiều nước khác trên thế giới.

Vì Harper còn bé, My đảm nhận luôn việc chọn quần áo, giày dép cũng như định hướng phong cách cả hai muốn con theo đuổi sau này. My thấy việc cho Harper mặc theo phong cách đơn giản, cá tính sẽ tạo sự thoải mái khi con vận động. Cô ưu tiên những chất liệu co giãn, không gây khó chịu.

Giày Nike chiếm phần lớn tủ đồ của Harper.

My thừa nhận Internet giúp mình có thể cập nhật nhanh chóng cũng như học hỏi phong cách của nhiều ngôi sao để áp dụng cho con mình. Cô tham khảo cách người nổi tiếng phối đồ cho con rồi chọn những gì phù hợp nhất với Harper cũng như khả năng và điều kiện kinh tế gia đình.

"Con còn quá bé nên mình đảm nhiệm luôn việc chọn quần áo. Sau này Harper lớn hơn chút, vợ chồng tôi sẽ tôn trọng quyết định của con", My Huỳnh bày tỏ.

Sở hữu giày giá gốc

My Huỳnh cho biết Harper hiện có 15-16 đôi sneakers. Cô bắt đầu mua giày cho Harper từ khi con mới biết đi vững. Nike, Jordan là những dòng giày chủ yếu được cô lựa chọn. Những đôi giày đắt nhất trong bộ sưu tập của Harper là Balenciaga Speed Trainer và Nike Air Force 1 Travis Scott Cactus Jack.

Harper thích mang dép Crocs vì có thể tự mang được.

Vì rất thích phối đồ đồng điệu cùng con, vợ chồng My cũng thường mua giày chung cho cả nhà. Phần lớn giày đôi của Harper là với cha mình

Dù được cha mẹ mua cho nhiều giày sneakers hợp xu hướng, Harper vẫn thích đi dép Crocs vì thiết kế này giúp em dễ dàng tự mang vào chân.

Mẹ Harper nói thêm: "Quan điểm mặc đẹp của tôi là phải phù hợp với bản thân, không nhất thiết phải là đồ hiệu. Khi biết phối một cách hài hòa, bất cứ đồ gì cũng có thể giúp con trông khoẻ khoắn".

Theo My Huỳnh, có thỉnh thoảng có tìm mua ở các trang thương mại điện tử của Trung Quốc. "Nhiều món đồ rẻ và đáp ứng tiêu chí đa dạng kiểu dáng. Đẹp là khi nó hợp với mình, không quan trọng đắt hay rẻ".

Vì kinh doanh giày online, không khó để vợ chồng My có được những đôi giày trẻ em phục vụ công việc buôn bán và "để dành" lại cho con mình với giá gốc.

"So với những người khác, giày thường bị đẩy giá lên mới thành đắt. Còn với Harper, vợ chồng tôi vẫn có giới hạn nhất định để dạy con sau này, tránh việc tiêu xài hoang phí", My Huỳnh bộc bạch.