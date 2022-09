Bé gái bị đưa lên ôtô chở đi phục vụ tại quán massage

Lên mạng tìm việc, cô bé 14 tuổi ở Trà Vinh đã bị các đối tượng dụ dỗ đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke, rồi bị khống chế, đánh đập, ép đi phục vụ tại cơ sở massage.

Ngày 18/9, Công an TP Thuận An (Bình Dương) thông tin đã tạm giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Hữu Nhân (21 tuổi, quê tỉnh An Giang), Đỗ Thị Mai Quỳnh (17 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) và Trần Thị Thảo Quyên (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra ban đầu, bé gái tên T. (14 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) lên mạng xã hội Facebook để tìm việc làm và được người phụ nữ tự xưng tên Nhi tư vấn đi làm ở quán karaoke, công việc chỉ là rót bia và ngồi với khách sẽ được tiền “bo” nên T. nhận lời.

Thời gian qua, Công an Bình Dương và "hiệp sĩ" đã giải cứu nhiều thiếu nữ bị ép làm tại quán cà phê chòi.

Ngày 3/9, đối tượng Nguyễn Hữu Nhân đi cùng người tên Khang và tài xế (chưa rõ lai lịch) đi ôtô 7 chỗ đến huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để đón T. về Bình Dương.

Sau khi đón T. lên ôtô và di chuyển được đoạn đường, thì đối tượng Khang lấy hung khí đe dọa bắt T. phải tắt định vị điện thoại, rồi đưa nạn nhân đến căn nhà thuộc khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, các đối tượng Linh, Quỳnh và Giao đến yêu cầu T. đứng dậy để Quỳnh chụp hình và quay video gửi cho các quán karaoke ở thành phố Đồng Xoài (Bình Phước), đồng thời nhờ người làm chứng minh nhân dân giả với số tuổi cao hơn cho T.

Tuy nhiên, sau khi các quán karaoke không nhận người, đối tượng Nhân nói T. đi làm tại cơ sở massage, thì T. không đồng ý và đòi về nhà. Lúc này, Nhân dùng tay đánh T., sau đó Nhân và Linh ép nạn nhân viết giấy nợ số tiền 35 triệu đồng.

Sau đó, Nhân phát hiện điện thoại của T bật định vị nên đã phá hỏng điện thoại của T., đồng thời tát vào mặt nạn nhân.

Sau khi đã trấn an được T., nghĩ mọi chuyện ổn nên nhóm đối tượng tổ chức ăn nhậu. Khi các đối tượng nhậu xong ngủ say, T. đã bỏ trốn và nhờ người dân đưa đến công an trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An khẩn trương cử lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh. Sau khi đã có đủ chứng cứ, công an tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng liên quan.