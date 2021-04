Bé gái bất bình vì quần không có túi thật

Kamryn Gardner gặp phiền phức khi quần jean dành cho bé gái không có túi thật phía trước. Cô bé viết thư cho Old Navy về vấn đề này và nhận được sự quan tâm rộng khắp.

Kamryn Gardner muốn có một nơi để giữ ấm tay và thuận tiện nhét những món đồ chơi nhỏ hay "kho báu tự nhiên" mà cô bé tìm được, chẳng hạn những viên đá độc đáo.

Cô bé 7 tuổi ở Bentonville, thành phố thuộc bang Arkansas, Mỹ đang thu hút sự chú ý rộng rãi khi thuyết phục hãng quần áo Old Navy xem xét yêu cầu ngừng sản xuất quần jean nữ không có túi thật.

"Chúng là túi giả", Kamryn nói. "Cháu thấy phiền khi chúng không phải túi thật".

Vì vậy, cô bé đã viết một lá thư giải thích quan điểm này của mình. Em từng thực hành viết thư thuyết phục trên lớp và quyết định sử dụng kỹ năng viết này trong thực tế.

Cô bé Kamryn Garder, học sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Evening Star ở Bentonville, cùng với những chiếc quần (có túi) mà Old Navy gửi cô bé sau khi nhận được bức thư. Ảnh: Washington Post.

Nguyên nhân bức thư

"Cháu viết thư cho họ vì cháu muốn một có chỗ để đặt tay và đựng đồ đạc", Kamryn - học sinh lớp một tại trường Tiểu học Evening Star cho biết. "Cháu muốn quần của cháu có túi thật như quần của anh trai".

Hãng Old Navy đã thực sự phản hồi bức thư của cô bé. Một học khu ở Bentonville tự hào đăng cả hai bức thư lên trang Facebook của mình và hàng trăm người đã hưởng ứng.

"Túi quần rất quan trọng!", một người phụ nữ bình luận.

"Tốt lắm, Kamryn! Hãy tiếp tục lên tiếng vì các cô gái nào!", một bình luận khác cho hay.

"Tôi đã 56 tuổi rồi và tôi thích túi quần trước! Không phải cô gái nào cũng thích đeo ví bên cạnh", một người phụ nữ đến từ Florida nói thêm.

Bức thư mà Kamryn Gardner gửi cho Old Navy hồi tháng 1. Ảnh: Kim Gardner.

Kamryn quyết định gửi lá thư chứa những băn khoăn của mình cho Old Navy vào giữa tháng 1. Mẹ cô bé, bà Kim Gardner, chia sẻ: "Con gái tôi đã bày tỏ sự thất vọng với bố mẹ rằng chiếc quần Old Navy của bé bị may bịt kín phần túi".

Bà Kim đã nói với Kamryn rằng có thể sẽ tốt hơn nếu cô bé gửi thư tay cho Old Navy về chuyện cái túi quần. Vì vậy, Kamryn đã ngồi lại vào một buổi chiều nọ, viết rõ ràng yêu cầu của mình bằng bút chì trên giấy có kẻ ô vuông.

"Gửi Old Navy", cô bé viết. "Cháu không thích việc túi trước của quần jean nữ là túi giả. Cháu muốn có túi thật vì cháu muốn cho tay vào. Cháu cũng muốn nhét đồ vào trong đó".

"Mọi người có thể cân nhắc việc may quần jean nữ có túi trước không phải túi giả được không? Cảm ơn mọi người đã đọc yêu cầu của cháu. Trân trọng, Kamryn Gardner, 7 tuổi".

Cô bé Kamryn Gardner, 7 tuổi, cùng anh trai Landon Gardner, 9 tuổi, tại nhà của chúng ở Bentonville. Ảnh: Kim Gardner.

Khi bà Kim đọc to bức thư, anh trai Kamryn, bé Landon, 9 tuổi, nói rằng cậu bé nghĩ nó rất đúng.

"Bức thư rất thuyết phục", Landon cho biết. "Cháu chưa bao giờ gặp vấn đề về túi quần. Song lúc nào cháu cũng nghe em gái phàn nàn về chuyện này".

Trước khi Kim Gardner gửi bức thư, bà đã nói với cô con gái nhỏ: "Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta cứ chờ đợi và xem liệu họ có phản hồi không".

"Thành thật mà nói, chúng tôi nghĩ rằng chuyện đã kết thúc ở đó", bố Kamryn, ông Brandon Gardner, 38 tuổi và cũng làm việc trong ngành bán lẻ, cho biết.

"Chúng tôi chỉ muốn bọn trẻ học cách sử dụng tiếng nói của mình và giải quyết vấn đề", ông nói. "Chúng tôi không hề nghĩ rằng Old Navy sẽ phản hồi, hoặc nếu có, chỉ là một email chung chung".

Kết quả bất ngờ

Tháng trước, cả gia đình đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy một gói hàng từ Old Navy gửi cho Kamryn khi họ về nhà sau kỳ nghỉ xuân ở Mexico.

Cô bé Kamryn rất vui mừng nhận được hai chiếc quần đùi mới của Old Navy với những chiếc túi thật, cùng với một lời nhắn viết tay từ Julie Wood - phụ trách mảng quần áo trẻ em của hãng thời trang này.

Phản hồi của Old Navy đến Kamryn vào tháng 3 đến cùng với bốn chiếc quần mới dành cho cô bé. Ảnh: Kim Gardner.

"Kamryn, cảm ơn cháu rất nhiều vì đã dành thời gian viết thư cho chúng tôi về phần túi trên quần jean nữ", Wood viết. "Nhóm phụ trách sản phẩm dành cho trẻ em của hãng rất trân trọng thông tin của cháu. Đó là phản hồi tuyệt vời khi chúng tôi phát triển một dòng sản phẩm mới. Để cảm ơn, xin hãy nhận một số sản phẩm để sử dụng".

Kamryn đã rất vui mừng khi nhận được hồi âm, đến mức cô bé đã mang mẩu giấy nhắn đó và chiếc quần đến trường vào ngày "show-and-tell".

"Các bạn nữ trong lớp cháu thực sự vui vì điều đó", cô bé chia sẻ. "Họ cũng thích có túi quần thật".

Giáo viên của Kamryn, Ellie Jayne, cho biết cô không mong đợi gì hơn từ một cô bé yêu bóng đá và leo núi, đồng thời thường xuyên sáng tạo ra cách để kỷ niệm những ngày lễ và thành tích của bạn bè.

"Kamryn không khoe khoang bản thân, song cô bé rất xuất sắc trong mọi việc mình làm", cô Jayne nói. "Cô bé phóng khoáng, vui vẻ và luôn nói ra suy nghĩ của mình".