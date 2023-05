Bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 10 xuống đất tử vong

Trong lúc chơi cạnh lan can tầng cao của nhà riêng, bé gái 6 tuổi ở Nghệ An không may rơi xuống đất tử vong.

Theo lãnh đạo UBND phường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An), khoảng 18h ngày 9/5, người dân nghe tiếng động lớn tại khu vực vỉa hè cạnh căn nhà cao tầng trên đường Trần Phú. Lúc ra xem, họ phát hiện bé gái 6 tuổi nằm bất động, do rơi từ tầng cao xuống đất. Hiện trường vụ việc. Ảnh: V.D. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Công an địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Người dân sống cạnh cho biết nạn nhân là con gái thứ 2 trong gia đình 3 người con. Thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái đang chơi trên tầng cao nhà riêng cao hơn 10 tầng và không may rơi ra ngoài lan can.