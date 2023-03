Bé gái 18 tháng tuổi bị cắt một bên buồng trứng

Do sốt cao liên tục không hạ, bé gái được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu và được bác sĩ thông báo tình trạng bệnh hiếm gặp.

Người nhà cho bé uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ nên đưa cháu đi khám. Ảnh: Teniteo.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cách nhập viện 3 ngày, bé H.T.U. (18 tháng, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị sốt cao trên 38,5 độ C, quấy khóc.

Người nhà cho bé uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ nên đưa cháu đi khám tại cơ sở y tế trên.

Qua siêu âm ổ bụng tại khoa Thăm dò chức năng, bác sĩ phát hiện kích thước buồng trứng phải của bé là 3 cm. Đây là kích thước bất thường, không phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Ngoài ra, buồng trứng phải không còn thấy tín hiệu mạch máu nuôi dưỡng, nhu mô dày bất thường, các nang noãn bị đẩy ra ngoại vi, xung quanh có thâm nhiễm.

Với hình ảnh trên siêu âm trên, các bác sĩ nghĩ đến tình trạng buồng trứng bị xoắn đơn thuần, không tìm thấy các khối u liên quan.

Bệnh nhi lập tức được chuyển mổ cấp cứu, ê-kíp khoa Ngoại tổng hợp đã phẫu thuật nội soi tháo xoắn. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút tháo xoắn, buồng trứng phải không hồng trở lại.

Xác định do phát hiện quá muộn, buồng trứng bệnh nhi đã bị hoại tử, không thể phục hồi, bác sĩ bắt buộc phải cắt bỏ buồng trứng bên phải.

Xoắn buồng trứng là tình trạng các dây chằng treo buồng trứng bị xoắn vặn, thường gây giảm lượng máu nuôi buồng trứng. Tình trạng này có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng ít gặp ở trẻ nhỏ. Tình trạng xoắn buồng trứng đơn thuần rất hiếm gặp so với xoắn nang buồng trứng.

Các bác sĩ cho hay hiện chưa có thống kê đầy đủ về tỷ lệ mắc ở trẻ dưới 1-2 tuổi gặp tình trạng này. Tuy nhiên, thực tế trong thăm khám lâm sàng tại Việt Nam, các đơn vị rất ít ghi nhận xoắn buồng trứng ở độ tuổi này.

Cách đây một năm, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng ghi nhận ca xoắn buồng trứng ở trẻ 3 tháng tuổi.