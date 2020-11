Bé gái 12 tuổi nói bị cha dượng cưỡng bức

Không dám về nhà sau khi tố cáo cha dượng, bé gái được công an đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Ngày 26/11, ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đang chăm sóc bé gái 12 tuổi tên D. (ở xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu).

Trung tâm đang phối hợp với Công an thị xã Giá Rai để làm rõ lời khai của D. về việc bị cha dượng xâm hại tình dục.

Hơn hai tuần trước, D. theo mẹ đến làm công tại một quán ăn ở phường 6, TP Cà Mau. Ngày 20/11, bé gái này nói với chủ quán rằng em bị cha dượng ép quan hệ tình dục 2 lần tại nhà riêng ở xã Phong Thạnh Đông vào hồi tháng 7.

Chủ quán ăn sau đó đưa D. đến Công an phường 6 trình báo. Do D. không dám theo mẹ về nhà nên công an đã đưa em vào trung tâm bảo trợ xã hội.