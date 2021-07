Be dừng cung cấp dịch vụ, shipper Grab được tiêm vaccine đợt đầu

Các ứng dụng gọi xe, giao hàng tại TP.HCM đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của UBND thành phố.

Theo đó, để tăng cường phòng chống dịch, Be Group - đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe Be - chủ động tạm ngưng cung cấp các dịch vụ tại TP.HCM từ 10h ngày 27/7. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho khách hàng và tài xế.

"Sau khi tiếp tục cân nhắc các tình huống một cách thận trọng nhất, ứng dụng gọi xe Be tạm ngưng cung cấp dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ tại TP.HCM từ 10h ngày 27/7 đến 1/8 hoặc đến khi có thông báo mới", Be Group cho biết.

Như vậy sau 10h ngày 27/7 ứng dụng gọi xe Be đã tạm ngưng cung cấp tất cả dịch vụ tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM để phòng chống dịch. Trước đó, ứng dụng này cũng đã dừng tất cả dịch vụ ở Đà Nẵng.

Ứng dụng Be tạm dừng hoạt động ở cả Hà Nội và TP.HCM từ 10h ngày 27/7. Ảnh: Be.

Bên cạnh đó, Be Group đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để có thể triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đội ngũ tài xế công nghệ trong thời gian sớm nhất.

Doanh nghiệp cho biết việc ngưng cung cấp các dịch vụ vận chuyển trong thời gian này có thể gây ra những bất tiện đối với khách hàng, cũng như ảnh hưởng đến thu nhập của tài xế và tình hình kinh doanh của công ty. "Tuy nhiên, Be tin rằng quyết định này sẽ góp phần chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe của khách hàng, tài xế và cộng đồng", Be Group nhận định.

Cũng theo nguồn tin của Zing, trong chiều ngày 27/7, đã có khoảng 1.500 tài xế đối tác của Grab sẽ được tiêm chủng vaccine Covid-19 tại 5 điểm ở quận 7, TP.HCM. Nguồn tin cho biết đây là đợt tiêm chủng lớn đầu tiên dành cho nhóm đối tượng là lực lượng shipper của ứng dụng gọi xe công nghệ, tất cả người tham gia đều tiêm mũi đầu tiên.

Vị này cũng cho biết lịch tiêm các đợt tiếp theo sẽ phụ thuộc vào cơ quan chức năng y tế và con số tài xế xe ôm công nghệ, shipper được tiêm có thể lên tới hàng chục nghìn người.

Trước đó UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Y tế thành phố rà soát, ưu tiên tổ chức tiêm vaccine cho đối tượng là shipper.

UBND thành phố cũng yêu cầu về đặc điểm nhận diện đội ngũ shipper thông qua đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành do doanh nghiệp cấp cho shipper, ứng dụng quản lý đơn hàng mà shipper đang nhận.

Thành phố cũng chỉ đạo doanh nghiệp cần chủ động triển khai ngay các biện pháp tăng cường nhận diện. Doanh nghiệp sẽ phải chủ động làm bảng tên thẻ cứng có hình và xác nhận của doanh nghiệp cho từng shipper và ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR code.

Khi quét mã QR này, nhiều thông tin của shipper sẽ được hiển thị như phương tiện, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ cư trú, nơi giao hàng, người đặt hàng, lộ trình di chuyển, chi tiết hàng hóa. Shipper cũng cần đeo băng tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo 20 cm, in chữ "Shipper" màu trắng.