Be Classy và hành trình 5 năm tạo khác biệt trên thị trường giày da

Giày tây của Be Classy tạo sự khác biệt nhờ được sản xuất hoàn toàn thủ công, vừa vặn phom chân của đàn ông Việt và hợp xu hướng thời trang.

Be Classy ra đời từ tháng 10/2017 với định hướng trở thành thương hiệu giày tây chuẩn Việt. Sau 5 năm không ngừng nỗ lực, thương hiệu trở thành địa chỉ yêu thích của cánh mày râu Việt, nhất là các quý ông công sở.

Không ngừng cải tiến sản phẩm

Đối với quý ông công sở, giày tây luôn là “ứng cử viên” sáng giá để chọn mang mỗi ngày. Hiểu được tầm quan trọng này, đồng thời nắm bắt xu hướng thị trường, anh Nguyễn Thành Duy - người sáng lập thương hiệu Be Classy - đã bắt tay vào hành trình xây dựng thương hiệu giày tây chuẩn Việt.

Thương hiệu Be Classy ra đời từ năm 2017.

Be Classy khởi nghiệp với số vốn vỏn vẹn chỉ 50 triệu đồng. Tháng 10/2017, cửa hàng đầu tiên được mở ở Hồ Hảo Hớn, quận 1. Sau 2 năm đi vào hoạt động, hệ thống cửa hàng của Be Classy phát triển thêm các chi nhánh nằm ở quận 3 và quận Phú Nhuận.

Sản phẩm chủ lực của Be Classy gồm các dòng Oxford, Loafer, Derby với phom dáng vừa vặn với bàn chân đàn ông Việt. Thiết kế hướng tới sự thanh lịch, phom giày tây của thương hiệu được cải tiến để phù hợp với cả các quý ông trẻ tuổi. Song song đó, thương hiệu lấy cổ điển là yếu tố chính trong thiết kế sản phẩm, xây dựng không gian cửa hàng.

Giày tây Be Classy có phom vừa vặn với chân đàn ông Việt.

Với tính chất công việc đôi khi cần di chuyển nhiều và mang giày tây cả ngày, cánh đàn ông cần một đôi giày bền bỉ nhưng thời thượng. Phom giày cần ôm chân chứ không to và bè như giày tây ở thập kỷ trước. Cùng với tư duy thời trang đổi mới và hợp thời hơn, thương hiệu Be Classy không ngừng cải tiến sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu cánh đàn ông Việt.

Phom giày tây thường có kiểu dáng dài, hẹp chiều ngang, khác với phom chân của đàn ông Việt Nam vốn hạn chế về chiều dài và bè chiều ngang. Be Classy đã nghiên cứu tạo nên những đôi giày Tây chuẩn Việt. Phom giày ôm chân không quá to sẽ dễ phối đồ, phù hợp xu hướng thời trang hiện đại. Đồng thời, sản phẩm cũng làm từ chất liệu da bò Italy nhập khẩu, được làm thủ công hoàn toàn.

Tất cả điều trên tạo nên thương hiệu Be Classy đầy khác biệt. Sau 5 năm, thương hiệu vẫn giữ được "cái chất" của giày tây truyền thống, đồng thời phát triển phom giày hiện đại, phù hợp hơn với cánh đàn ông ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Giày Be Classy được làm thủ công hoàn toàn.

Hướng đến giá trị bền vững

Xuyên suốt hành trình 5 năm đồng hành cùng với cánh đàn ông công sở Việt Nam, Be Classy luôn hướng đến những giá trị cổ điển bền vững.

Bên cạnh chất lượng, thương hiệu chú trọng mang đến chính sách hậu mãi tốt cho khách hàng. Cụ thể, sản phẩm của thương hiệu được áp dụng chính sách bảo hành 3 năm cùng bảo dưỡng 3 lần/sản phẩm. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng giúp khách hàng chọn được đôi giày phù hợp nhất. Theo đại diện Be Classy, điều này thể hiện độ uy tín, sự tự hào về độ bền của sản phẩm của thương hiệu.

Giai đoạn từ đầu năm 2022, nhà điều hành thương hiệu Be Classy đã có những mục tiêu mới để mở rộng hệ thống cửa hàng ở các tỉnh phía Bắc và Trung. Cụ thể, thương hiệu mở cửa hàng đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 4. Đây là một trong những cửa hàng có đóng góp lớn cho doanh thu của thương hiệu vào quý III.

Không chỉ mở rộng hệ thống cửa hàng, Be Classy cũng chú trọng mở rộng dải sản phẩm, tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn. Ngoài sản phẩm chủ lực là giày tây, thương hiệu còn cho ra mắt dòng sneaker đầu tiên vào tháng 8/2022 và được khách hàng đón nhận tích cực. Dòng sản phẩm mới chiếm gần 1/4 doanh thu của quý III của thương hiệu.

Sản phẩm của Be Classy được áp dụng chính sách bảo hành, bảo dưỡng tốt.

Theo đại diện Be Classy, thương hiệu thiết kế sản phẩm theo hướng hiện đại, phù hợp thị hiếu và xu hướng thời trang của đàn ông ngày nay. Cùng với chiến lược phát triển thương hiệu tốt, Be Classy đã trở thành một trong những thương hiệu được yêu thích bởi nam giới Việt.

Theo thống kê của Be Classy, có hơn 54% khách hàng cũ chọn quay lại lựa chọn sản phẩm của thương hiệu. Tỷ lệ khách hàng có đánh giá tích cực trên các kênh truyền thông tăng đến gần 50% so với năm trước. Tất cả thể hiện sự tin tưởng của khách hàng dành cho Be Classy cũng như tỷ lệ nắm giữ thị phần trên thị trường giày da Việt.