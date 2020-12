Bê bối trốn thuế và tống tình của ông thông gia Tổng thống Trump

Việc ông Charles Kushner, thông gia của Tổng thống Trump, được ân xá khiến nhiều người nhớ lại vụ kiện gây ồn ào những năm 2000 liên quan tới doanh nhân này.

Hôm 23/12, Tổng thống Donald Trump ký lệnh ân xá cho ông thông gia Charles Kushner. Sự kiện này khiến cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie nhớ về những bê bối của ông Kushner trong quá khứ, bao gồm “một trong những tội ác ghê tởm nhất” mà ông tham gia với tư cách luật sư.

Quay lén em rể để "bịt miệng" em gái

Vụ bê bối xoay quanh ông Charles Kushner xảy ra giai đoạn đầu thập niên 2000. Khi đó, ông mâu thuẫn gay gắt với các em trong nhà là Murray, Esther và em rể Bill Schulder.

Mâu thuẫn gia tăng khi ông Murray đệ đơn kiện ông Charles về các hành vi sai trái, bao gồm dùng tiền kinh doanh của gia đình để ủng hộ các ứng viên chính trị một cách không hợp lệ, trốn thuế... Cô em Esther đứng về phía ông Murray. Luật sư của New York khi đó là ông Chris Christie điều tra vụ việc này.

Sau khi Charles Kushner phát hiện người em rể Schulder đang hợp tác với chính quyền liên bang, ông liền nảy ra kế hoạch đe dọa và trả thù.

Charles Kushner thuê một cô gái mại dâm để dụ dỗ em rể, sau đó sắp xếp cuộc gặp trong một phòng trọ ở New Jersey. Cuộc gặp được ghi lại bằng camera quay lén, và đoạn phim được ông Charles gửi cho bà Esther để đe dọa người em gái không được ra làm chứng trước tòa.

Charles B. Kushner (giữa) bên vợ Seryl Beth (trái) và luật sư Alfred DeCotiis đến Tòa án Liên bang Newark năm 2005. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, kế hoạch không diễn ra như mong đợi. Charles Kushner sau đó vẫn phải nhận tội đóng góp vào quỹ hoạt động chính trị trái phép và trốn thuế, theo AP.

Dù ông Christie ngày nay là một trong những người ủng hộ Tổng thống Trump, vị cựu thống đốc vẫn cho rằng Charles Kushner đáng phải chịu tội.

"Ông Kushner đã nhận tội. Ý tôi là, nếu một người thuê gái điếm để quyến rũ em rể của mình và quay video lại. Sau đó, ông ta gửi đoạn băng cho em gái để ngăn cản cô ấy làm chứng trước bồi thẩm đoàn. Tôi còn có thể biện minh được gì nữa?", ông Christie nói.

"Đây là một trong những tội ác ghê tởm nhất mà tôi theo đuổi khi là luật sư", ông nhấn mạnh.

Charles Kushner cuối cùng thừa nhận 18 tội danh, bao gồm trốn thuế và "mớm" lời khai cho nhân chứng. Năm 2005, ông bị kết án hai năm tù - mức hình phạt cao nhất theo thỏa thuận nhận tội.

Ông Charles Kushner cũng đồng ý trả 508.900 USD cho Ủy ban Bầu cử Liên bang vì vi phạm quy định đối với các khoản đóng góp.

Charles Kushner được cho ra tù vào ngày 25/8/2006. Ông tiếp quản lại việc kinh doanh bất động sản của công ty.

Tuy nhiên, do hệ lụy của bản án, ông bị khai trừ khỏi đoàn luật sư và bị cấm trở lại hành nghề luật ở New Jersey, New York và Pennsylvania.

Lệnh ân xá cho ông thông gia

Danh sách ân xá 26 người do ông Trump công bố ngày 23/12 bao gồm đồng minh và nhân viên phụ trách chiến dịch tranh cử. Trong số đó, 4 cộng sự của ông Trump bị kết án trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller cũng được ân xá.

Trước ngày này, ông Trump ký duyệt đến 65 lệnh ân xá và giảm án, trong đó khoảng 60 lệnh dành cho những nhân vật có mối liên hệ với cá nhân nhà lãnh đạo hoặc từng hỗ trợ các mục tiêu chính trị của ông, theo thống kê của giáo sư Jack Goldsmith thuộc Trường Luật Đại học Havard.

Charles Kushner (trái) và con trai Jared Kushner. Ảnh: Getty.

Trong tuyên bố, Nhà Trắng cho biết lý do Charles Kushner được hưởng khoan hồng là do từ khi mãn hạn tù năm 2006, ông tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

"Thành tích cải tạo và làm từ thiện này xóa nhòa tội danh và bản án 2 năm tù của ông Kushner vì tội trốn thuế, trả thù nhân chứng và khai báo sai sự thật với Ủy ban Bầu cử Liên bang", theo thông báo của Nhà Trắng.

Nhà Trắng cho biết thêm rằng trường hợp của ông Charles Kushner được Matt Schlapp, Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ, và những thành viên khác của liên minh này ủng hộ.

Tuy nhiên, vấn đề không được Nhà Trắng đề cập đến ở đây là mối quan hệ của Charles Kushner với Jared Kushner, cố vấn cấp cao của ông Trump. Jared Kushner kết hôn với Ivanka Trump - con gái lớn của Tổng thống Trump.

Bị ảnh hưởng từ bản án tù của bố, người con rể Jared Kushner nỗ lực khuyên ông Trump ủng hộ luật cải cách tư pháp hình sự. Kushner "con" cũng là người thúc đẩy chính quyền Trump khoan hồng cho một số người bị kết án.

Ivanka Trump (trái), con gái Tổng thống Trump, và chồng Jared Kushner. Ảnh: AP.

Jared Kushner cho biết việc cha phải ngồi tù ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống của anh. Khi ông Kushner bị kết án vào những năm 2000, anh mới ngoài 20 tuổi và là sinh viên viên theo học ngành luật và kinh doanh.

Biến cố đó khiến anh đột nhiên phải điều hành công việc kinh doanh của gia đình, trong khi tất bật tới lui vào cuối tuần để gặp cha ở Alabama.

“Khi bạn không có quyền hành trong tay, bạn cảm thấy thật bất lực”, Jared Kushner nói vào năm 2018.

“Tôi cảm thấy như tôi đang ở thế yếu và cố gắng làm mọi việc có thể để có thể giúp ích cho những người đang trải qua vấn đề tương tự và xứng đáng có cơ hội thứ hai", Jared Kushner nói.

Tuy nhiên, năm 2018, Charles Kushner nói với New York Times rằng ông không quan tâm đến việc được khoan hồng. Ông nói "không muốn được ân xá" vì điều này sẽ thu hút sự chú ý của công chúng.