Bê bối tình dục khiến Hollywood chao đảo được làm thành phim

Carey Mulligan và Zoe Kazan sẽ thủ vai các nữ phóng viên vạch trần tội ác của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein.

Film-News đưa tin dự án điện ảnh chuyển thể từ cuốn sách ăn khách She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement (tạm dịch: Khám phá vụ quấy rối tình dục đã khơi mào một phong trào xã hội) đã được thông qua.

Phim do Maria Schrader đạo diễn và hãng Universal Pictures phát hành. Theo Deadline, dự án sẽ bắt đầu sản xuất trong nửa cuối năm nay.

Carey Mulligan đảm nhận vai phóng viên. Ảnh: Getty Images.

Đảm nhận các vai chính của phim là Carey Mulligan và Zoe Kazan. Hai nữ diễn viên thủ vai Megan Twohey và Jodi Kantor - các phóng viên của tờ New York Times đã có công vạch trần bản chất tội phạm tình dục của cựu nhà sản xuất phim Harvey Weinstein.

Twohey và Kantor đã gặp gỡ và trò chuyện với nhiều phụ nữ từng là nạn nhân bị Weinstein xâm hại. Lời tố cáo của nhóm nạn nhân đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của một trong những ông trùm thao túng ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ.

Bài báo của hai nữ phóng viên đóng vai trò bệ phóng cho sự bùng nổ của phong trào #MeToo và Time’s Up, gián tiếp khiến Harvey Weinstein bị sa thải khỏi ban lãnh đạo hãng The Weinstein Company. Năm 2020, Weinstein lãnh án 23 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp và trong tương lai còn phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác tại Los Angeles.

Đây là dự án mới nhất của Carey Mulligan sau thành công của Promising Young Woman (2020) - tác phẩm đoạt giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc - do Emerald Fennell đạo diễn. Vai người phụ nữ trả thù những kẻ cưỡng hiếp đã mang về cho Mulligan đề cử Oscar tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.