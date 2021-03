Bê bối tình dục chấm dứt sự nghiệp của 'nam phụ quốc dân' xứ Hàn

Trước khi vướng vào bê bối quấy rối tình dục và bạo lực học đường, Kim Ji Soo là nam diễn viên được nhiều người yêu mến, có biệt danh "nam phụ quốc dân".

Trong cơn bão tố cáo kẻ bắt nạt học đường ở showbiz Hàn Quốc, Kim Ji Soo là người hiếm hoi thẳng thắn thừa nhận tội lỗi và "chân thành quỳ gối tạ tội". Khó có thể dùng từ khen ngợi cho hành động của nam diễn viên, nhưng việc anh sẵn sàng đối mặt với quá khứ đen tối thay vì viện cớ bao biện là việc không nhiều ngôi sao dám làm, đặc biệt khi điều này có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp vừa khởi sắc của Kim Ji Soo.

Kim Ji Soo viết thư tay thừa nhận từng quấy rối tình dục và bạo lực học đường.

"Nam phụ quốc dân" và hình tượng hoàn hảo trong mắt người hâm mộ

Ji Soo từng được gọi bằng biệt danh "nam phụ quốc dân", bởi anh nổi lên trong showbiz và để lại ấn tượng với khán giả đều nhờ các vai nam phụ si tình trong phim truyền hình.

Khán giả yêu phim truyền hình thường có câu nói vui rằng "nam chính là của nữ chính, nam phụ là của khán giả". Với các mọt phim, nam phụ thường là người hoàn hảo nhất, để lại nhiều thương nhớ và nuối tiếc nhất. Nhiều diễn viên như Lee Jun Ki, Lee Dong Gun, Kim Hyun Joong, Park Hae Jin... đã thành danh từ những vai nam phụ si tình, Kim Ji Soo cũng thế.

Nam diễn viên bắt đầu đóng phim từ năm 2009, nhưng phải tới năm 2016 mới bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong Angry Mom, hợp tác cùng Kim Hee Sun. Sau bộ phim đề tài bạo lực học đường trên, Kim Ji Soo xuất hiện liên tiếp trong Cheer Up!, Page Turner, Người tình ánh trăng, Nàng tiên cử tạ, Strong Woman Do Bong Soon. Điểm chung của tất cả phim trên là Kim Ji Soo đều đóng vai nam phụ, người yêu nữ chính sâu sắc nhưng không bao giờ có được tình yêu.

Hai vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc nhất của diễn viên 28 tuổi là Thập tứ hoàng tử Wang Jung trong Người tình ánh trăng và chàng cảnh sát In Gook Doo trong Strong Woman Do Bong Soon.

Tương tự vai diễn của Lâm Canh Tân trong phiên bản Trung Quốc Bộ bộ kinh tâm, Thập tứ hoàng tử yêu nữ chính, sẵn sàng từ bỏ cơ hội tranh quyền đoạt vị để ở bên người con gái mình yêu tới tận khi cô qua đời. Lâm Canh Tân một bước thành sao sau vai Thập tứ A-ca, và Kim Ji Soo cũng được gọi là "nam phụ hoàn hảo" sau Người tình ánh trăng.

Vai Thập tứ hoàng tử Wang Jung (thứ hai từ trái sang) trong Người tình ánh trăng giúp Kim Ji Soo trở thành hình mẫu nam phụ lý tưởng trên màn ảnh.

Vai chàng cảnh sát In Gook Doo trong Strong Woman Do Bong Soon được yêu thích đến nỗi khán giả thậm chí đề nghị nhà sản xuất làm thêm một phiên bản kết thúc thứ 2, để nam phụ giành được tình yêu của nữ chính và có cái kết hạnh phúc. Thời điểm đó, vai phụ của anh hút fan hơn cả nam chính Park Hyung Sik.

Khán giả thích Kim Ji Soo không chỉ bởi vì anh vốn toàn đóng vai "nam phụ vạn người mê", mà còn vì hình tượng chàng trai "ngoài lạnh trong nóng" đầy thu hút. Dân mạng Hàn Quốc từng nhận xét nam diễn viên có ngoại hình lạnh lùng, toát lên vẻ bất cần đời, nhưng lại có nụ cười ấm áp, rạng rỡ, thích hợp vào vai những chàng trai luôn âm thầm bảo vệ cô gái mình yêu mà không cần được hồi đáp.

12 năm theo nghề diễn

Nam diễn viên sinh năm 1993 vốn là vận động viên Judo chuyên nghiệp, tham gia nhiều giải đấu cấp quốc gia từ khi còn nhỏ. Vì chấn thương đột ngột, anh từ bỏ con đường thể thao để chuyển sang đóng phim vào năm 17 tuổi.

Ban đầu, Kim Ji Soo chỉ được đóng các phim ngắn kinh phí thấp như Beastie Boys hay Boy in Pain. Năm 2012, Ji Soo gia nhập JYP Entertainment với tư cách thực tập sinh mảng diễn xuất, dù lúc đó anh đã đóng phim được 3 năm và đang theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Kỹ thuật số.

Gia nhập JYP được xem là bước chân định mệnh trong sự nghiệp của Kim Ji Soo. Sau khi gia nhập "ông lớn" ngành giải trí, nam diễn viên được giao vai nhỏ trong phim điện ảnh Han Gong Ju, đồng thời xuất hiện liên tục với vai trò khách mời trong các phim điện ảnh nghệ thuật, phim truyền hình của đài quốc gia.

Nam diễn viên 28 tuổi từng là vận động viên Judo chuyên nghiệp.

Kể cả khi đã nổi tiếng hơn, anh vẫn chỉ là kép phụ trong các bộ phim, chưa từng được cân nhắc lên vị trí cao nhất là nam chính. Trong nhóm bạn thân BYH48 gồm tài tử Byun Yo Han, Suho (EXO), Ryu Jun Yeol, Ji Soo cũng được xem là người có danh tiếng kém nhất.

Có ý kiến cho rằng Kim Ji Soo mắc kẹt ở vị trí nam phụ do diễn xuất chưa đa dạng, đóng khung bản thân trong hình tượng chàng trai chân chất, si tình. Không ít phim, khán giả thậm chí chê anh diễn đơ, biểu cảm một màu, thường chỉ biết tròn mắt, há miệng hoặc mỉm cười lộ vẻ hiền lành.

Vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của Kim Ji Soo là trong phim điện ảnh độc lập Pingpong Ball. Tuy nhiên, vai diễn nói riêng và bộ phim nói chung lại vấp phải ý kiến trái chiều của giới chuyên môn. Nhiều người cho rằng phim có tình tiết và lời thoại mang tính triết lý cao, nhưng cách dàn dựng và kỹ năng diễn xuất của diễn viên chưa đủ sâu, khiến phim không có cao trào, trở nên hời hợt.

Vai chính tiếp theo của Kim Ji Soo là trong bộ phim chủ đề tình yêu thanh xuân My First, First Love. Đáng tiếc, đây là tác phẩm không tạo được tiếng vang với khán giả.

12 năm từ khi đặt chân vào showbiz, Kim Ji Soo lần đầu nhận được vai nam chính "nặng đô", có khả năng giúp anh thoát khỏi kiếp "kép phụ" suốt một thập kỷ qua. Đó là vai tướng quân On Dal trong Sông đón trăng lên, đóng cặp cùng sao nhí một thời Kim So Hyun.

Quá khứ sai lầm đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp

Sông đón trăng lên là dự án cổ trang được đầu tư lớn của đài KBS. Khán giả cũng dành nhiều lời khen cho nội dung và diễn xuất của cặp nam - nữ chính. Sau 6 tập phát sóng, bộ phim có rating trung bình 10% - con số khá tốt với một bộ phim không có bất kỳ ngôi sao hạng A nào "gánh team".

Đoàn làm phim Sông đón trăng lên có dự định tìm diễn viên thay thế vai nam chính của Kim Ji Soo.

Tuy nhiên, scandal bạo lực học đường và quấy rối tình dục của Kim Ji Soo đã khiến đoàn làm phim lâm vào thế khó. Sáng 4/3, ngay sau khi nam diễn viên viết thư thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ, ê-kíp sản xuất đã quyết định hủy lịch quay và triệu tập cuộc họp khẩn, suy tính đến phương án thay diễn viên.

Cái khó của Sông đón trăng lên là phim không quay theo dạng cuốn chiếu (tức quay tới đâu, phát sóng tới đó) quen thuộc của phim truyền hình Hàn Quốc. Phim đã hoàn thành phần lớn cảnh quay quan trọng và chỉ còn một số buổi ghi hình nhỏ. Việc đổi diễn viên có thể khiến đoàn phim phải ghi hình lại từ đầu.

Bên cạnh đó, vai diễn của Ji Soo là một tướng quân dũng mãnh, tinh thông võ nghệ. Người thay thế nam diễn viên phải có thời gian rèn luyện thể lực, học các thế võ căn bản và làm quen với việc cưỡi ngựa, quay cảnh đánh trận...

Sở dĩ đoàn làm phim phải suy nghĩ đến phương án thay diễn viên bất chấp kinh phí có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba, bởi ở Hàn Quốc, khán giả không chấp nhận diễn viên có đời tư bê bối lên sóng truyền hình. Với những sai lầm Ji Soo từng mắc phải trong quá khứ, anh càng khó nhận được sự khoan dung, tha thứ của khán giả và truyền thông.

Khán giả xứ kim chi phẫn nộ trước danh sách dài những việc làm sai trái trong quá khứ của Kim Ji Soo như đánh đập và trấn lột tiền của học sinh cùng trường từ năm lớp 8, khạc nhổ vào quần áo và phun thức ăn vào mặt người khác, làm giả căn cước công dân để vào hộp đêm chơi khi chưa đủ tuổi thành niên, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và quay video để chia sẻ với bạn bè, quấy rối tình dục phụ nữ và ép đàn ông thủ dâm trước mặt mình để tiêu khiển.

Trong trường hợp của Kim Ji Soo, các hành vi của anh không chỉ dừng lại ở suy đồi đạo đức học đường như các ngôi sao bị tố bắt nạt bạn học khác. Làm giả thẻ căn cước công dân và quấy rối tình dục được xếp vào hành vi phạm tội, có thể bị truy tố. Khán giả Hàn Quốc cũng nhận định Kim Ji Soo cần tuyên bố giải nghệ và chịu tội với cơ quan chức năng.

"Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy Kim Ji Soo trên tivi nữa", "Các cáo buộc đúng hết thì Kim Ji Soo trở thành tội phạm rồi, giải nghệ đi", "Đến cảnh sát tự thú và chịu điều tra đi, chỉ xin lỗi thôi không đủ đâu", "Nếu chỉ một lời xin lỗi có thể xóa bỏ mọi tội lỗi thì pháp luật tồn tại làm gì? Kim Ji Soo cần bị bỏ tù"... là những bình luận đầy tính bức xúc của khán giả Hàn về scandal của nam diễn viên.

Từ trước tới nay, xã hội Hàn Quốc không dung thứ cho các ngôi sao có vết nhơ đời tư, đặc biệt là các ngôi sao dính dáng đến pháp luật. Kim Ji Soo không chối bỏ quá khứ và xin được "quỳ gối tạ tội", nhưng lời xin lỗi muộn màng của nam diễn viên không đủ để cứu vãn mọi chuyện. Lá thư tay thừa nhận quá khứ bạo lực của Kim Ji Soo có lẽ chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp 12 năm của anh.