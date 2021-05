Bê bối tình ái của nhóm nhạc Nhật

AKB48 theo đuổi hình tượng ngây thơ, đáng yêu. Tuy nhiên, nhiều thành viên của nhóm vướng tranh cãi về đời tư.

Viết về AKB48, tờ Japan Times nhận xét nhóm nhạc có những bài hát nhạc pop hấp dẫn với hình tượng ngây thơ, trong sáng. Trang phục thường bắt gặp nhất của AKB48 là đồng phục học sinh. Theo Japan Times, AKB48 được thành lập vào năm 2005 bởi nhà sản xuất Yasushi Akimoto với đối tượng khán giả chính là những người đàn ông độc thân. Bởi vậy, các cô gái của hệ thống 48 phải tuân theo lệnh cấm hẹn hò.

Những scandal tình ái gây chấn động

Ý tưởng để Yasushi Akimoto tạo nên AKB48 là những ngôi sao gần gũi, trong sáng mà người hâm mộ có thể gặp gỡ thường xuyên. Các cô gái của AKB48 hay HKT48, NMB48… được xây dựng hình tượng xinh đẹp, trong trẻo, ngọt ngào và ca khúc của nhóm thường rất bắt tai, gần gũi.

Trong nhiều năm qua, cấm hẹn hò và phải giữ được sự thanh khiết, không ảnh hưởng đến hình ảnh vốn đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ đã trở thành luật lệ với tất cả thành viên AKB48 lẫn các nhóm nhạc chị em như HKT48, NMB48, SKE48…

Suzuki Yuka dừng hoạt động sau khi thừa nhận sống chung với nhà sản xuất U50.

Bất chấp lệnh cấm được ban ra, nhiều cô gái trong hệ thống nhóm nhạc của AKB48 vướng phải những vụ ồn ào tình ái và bị công chúng chỉ trích dữ dội. Ngày 2/5, Bunshun Online đưa tin Suzuki Yuka - thành viên của AKB48 Team 8 - xin lỗi vì sống chung với nhà sản xuất gần 50 tuổi. Cô tuyên bố tạm dừng hoạt động và sẽ kiểm điểm về hành động của bản thân.

Ngày 14/4, Bunshun Online đưa tin Suzuki Yuka sống thử với người đàn ông ngoài 40 tuổi. Người này đã ở nhà của nữ thần tượng 20 tuổi gần một tuần kể từ 1/4 và nắm giữ chìa khóa của căn nhà. Đáng nói, chỉ vài ngày trước đó, Bunshun Online chụp được cảnh Suzuki Yuka qua đêm tại khách sạn với một người đàn ông trẻ khác.

Khi phóng viên của Bunshun Online đặt câu hỏi về việc gặp gỡ hai người đàn ông khác nhau trong ít ngày, thành viên nhóm AKB48 nổi giận và tìm cách cướp máy ghi âm nhưng không thành công.

Bunshun Online cũng chính là tờ báo đã phanh phui mối quan hệ tay ba giữa Yokono Sumire, Yokoyama You (nhóm Kanjani Eight) và Fukumoto Taisei (nhóm A ぇ! Group). Bunshun Online đưa tin vào giữa tháng 3, Yokono Sumire ra vào 2 khách sạn khác nhau với 2 đồng nghiệp nam trong một tuần. Yokoyama You hơn Yokono Sumire 19 tuổi.

Yokono Sumire giữ im lặng kể từ khi vụ ồn ào nổ ra. Tuy nhiên, công chúng chỉ trích và yêu cầu nữ thần tượng rời nhóm NMB48.

Bunshun Online có lẽ là “hung thần” với các cô gái của AKB48. Trong những năm qua, tờ này đã đưa tin về hàng loạt vụ bê bối đời tư liên quan đến nhóm nhạc này. Năm 2011, Bunshun Online đưa tin Watanabe Miyuki mời một số khán giả nam đến phòng khách sạn để dự tiệc hẹn hò.

Yokono Sumire bị công chúng quay lưng sau khi lộ ảnh hẹn hò với 2 đồng nghiệp nam.

Một số thành viên khác trong NMB48 cũng tham gia và sau đó họ bị đình chỉ mọi hoạt động. Watanabe Miyuki tuy là thành viên nổi tiếng, đảm nhận vị trí center (đứng trung tâm) của NMB48 nhưng đã bị loại khỏi đội hình Senbatsu trong đợt quảng bá đĩa đơn thứ 2 của NMB48 là Oh my god!.

Đây không phải lần duy nhất Watanabe Miyuki dính vào một vụ bê bối. Năm 2014, tờ Bunshun Online tiếp tục đưa tin người mẫu Fujita Tom qua đêm tại nhà của Watanabe Miyuki.

Một trong những vụ việc gây ồn ào nhất là Minegishi Minami qua đêm tại căn hộ của thành viên nhóm nhạc thần tượng Shirahama Alan. Minegishi Minami sau đó cạo trọc đầu và quay video cầu xin khán giả tha thứ. Cô cũng bị công ty quản lý giáng chức dù là một thành viên nổi tiếng, thuộc thế hệ đầu tiên của AKB48.

Hẹn hò là phản bội người hâm mộ?

Oba Mina từng bị cách chức đội trưởng Team 4 trong nhóm NMB48 và đình chỉ mọi hoạt động suốt thời gian dài vì lộ ảnh hẹn hò, uống rượu khi chưa đủ tuổi. Cùng thời điểm, Mori Anna của AKB48 Team 4 bị yêu cầu rời nhóm ngay lập tức sau khi hình ảnh hẹn hò trong quá khứ của cô lan truyền trên mạng xã hội.

Trong trường hợp Oba Mina và Mori Anna, hai ca sĩ đều vấp phải tranh cãi vì những tấm ảnh được chụp từ trước khi họ gia nhập AKB48, NMB48. Thế nhưng, họ vẫn phải xin lỗi và trả giá chỉ vì từng yêu đương.

"Vì những bài viết trong quá khứ, tôi đã khiến các thành viên và người hâm mộ lo lắng. Tôi thực sự xin lỗi và nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn để làm đội trưởng Team 4 nên xin từ chức. Tôi không biết phải xin lỗi những người hâm mộ đã ủng hộ mình như thế nào. Nhưng tận dụng cơ hội này, tôi muốn nhìn lại bản thân và xin được tạm ngừng hoạt động một thời gian", Oba Mina viết.

Oba Mina cho biết các cô gái của AKB48 không được lộ ảnh hẹn hò, kể cả trong quá khứ.

Không chỉ cấm thần tượng hẹn hò trong thời gian hoạt động nhóm, quản lý của AKB48 còn yêu cầu các cô gái phải xóa bỏ mọi bằng chứng, hình ảnh liên quan đến đời tư trong quá khứ. Đó là yêu cầu để họ duy trì hình ảnh trong sáng.

Sashihara Rino cũng từng bị chuyển từ AKB48 sang HKT48 - một nhóm nhạc mới thành lập thời điểm đó - vì lộ ảnh nóng với bạn trai cũ. Vụ việc xảy ra đúng thời điểm Sashihara Rino đang nổi tiếng, có lượng fan đông đảo.

Sau khi rời NMB48, Oba Mina tham gia một chương trình truyền hình có tên Jikkuri Kiitarou. Nữ ca sĩ tiết lộ cô được quản lý yêu cầu xóa mọi dấu vết liên quan đến việc hẹn hò.

“Sau khi trở thành thành viên của NMB48, tôi tham gia một cuộc họp với quản lý. Trong cuộc họp, tôi được hỏi đã có bạn trai chưa. Với những cô gái đã có bạn trai, họ yêu cầu: ‘Bạn nên chia tay ngay lập tức’. Sau đó, họ tiếp tục hỏi chúng tôi về việc sử dụng mạng xã hội. Họ yêu cầu chúng tôi kiểm tra mọi tài khoản và xóa tất cả bài viết được đăng trước khi trở thành ca sĩ”, Oba Mina kể.

“Vào thời điểm gia nhập NMB48, tôi chưa có bạn trai và tôi trả lời như thế với họ. Tôi sử dụng rất nhiều tài khoản mạng xã hội và tôi phải xóa bỏ chúng. Nhưng tôi đã quên mất bài viết trên một blog. Bài viết đó cho thấy tôi từng có bạn trai và nó gây tranh cãi trên mạng xã hội. Khi ồn ào nổ ra, tôi thực sự muốn rời khỏi nhóm”, Oba Mina chia sẻ thêm.

Theo The Verge, AKB48 nhắm vào những Otaku. Ở Nhật Bản, Otaku có nghĩa tiêu cực, chỉ về những người cuồng truyện tranh, phim hoạt hình, đặc biệt đàn ông độc thân. AKB48 kiếm được doanh thu lớn nhờ các buổi bắt tay và tổng tuyển cử diễn ra hàng năm. Khán giả phải bỏ tiền mua CD để đổi lấy cơ hội bắt tay và bỏ phiếu cho thành viên họ yêu thích.

Watanabe Miyuki bị công chúng chỉ trích.

Oba Mina tiết lộ các buổi bắt tay thường diễn ra cả ngày, từ 9h tới 21h. “Nếu có ai đó mua hàng trăm vé, bạn có thể phải bắt tay và nói chuyện với họ trong 45 phút hoặc lâu hơn”, Oba Mina cho biết.

Cũng vì văn hóa thần tượng khá khác biệt so với những thị trường khác, thành viên nhóm AKB48, NMB48, HKT48… thường bị coi là phản bội người hâm mộ mỗi khi lộ thông tin hẹn hò.

Trở lại trường hợp của Watanabe Miyuki, nữ ca sĩ bị chỉ trích dữ dội bởi cô từng tuyên bố "sẽ không phản bội người hâm mộ". Khi nữ ca sĩ lộ ảnh qua đêm với Fujita Tom, hầu hết công chúng để lại bình luận giận dữ: "Bạn có biết mình đã làm gì không?" hay "Chúng tôi sẽ không tha thứ cho cô ấy".

Mangaka Yoshirin - một người hâm mộ thậm chí đại diện cho cộng đồng fan - gửi thư cho Watanabe Miyuki.

Người này viết: “Tôi hy vọng bạn có thể nghĩ nhiều hơn về những người hâm mộ đã ủng hộ bạn. Tôi không thể tưởng tượng những người hâm mộ bỏ nhiều tiền mua CD để được gặp Miyuki trong các buổi bắt tay sẽ cảm thấy thế nào khi đọc tin tức này. Hầu hết họ là những người đàn ông văn minh và nghiêm túc, không hiểu sao họ lại đáng thương như thế và tôi cảm thấy muốn khóc”.