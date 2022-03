Bê bối ở lễ trao giải Oscar

Năm 2003, Halle Berry được mời lên sân khấu để đọc kết quả Nam diễn viên chính xuất sắc. Giải thưởng thuộc về tài tử Adrien Brody với vai diễn trong The Pianist. Trong lúc lên nhận giải, Brody bất ngờ ôm hôn nữ diễn viên. Trong cuộc phỏng vấn của The Wrap, Bond girl da màu nói cô không hề vui vẻ với việc đó và so sánh hành động trên giống với quấy rối tình dục. Ảnh: Getty.