Bể bơi nhiệt đới 1.000 m2 tại phân khu The Miami, Vinhomes Smart City

Không cần đi xa, cư dân The Miami vẫn có thể tận hưởng những phút giây thư thái tại bể bơi nhiệt đới trong xanh, bên dưới hàng cọ rợp bóng.

Được xây dựng theo hướng “resort đa tầng”, phân khu The Miami mang đến cho cư dân không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi nhiệt đới, sân thể thao chuyên nghiệp hay công viên giải trí hiện đại.

Bể bơi phong cách Mỹ

4 năm học và làm việc tại Mỹ, anh Bùi Trọng Hiếu (35 tuổi, Hà Nội) thường hồi tưởng về cuộc sống sôi động ở mảnh đất đầy nắng Florida. Khi dịch bệnh chưa bùng phát, mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, anh thường cùng bạn bè thuê villa ở ngoại ô để nghỉ dưỡng, ngâm mình trong bể bơi sang trọng và tận hưởng không gian xanh mát giữa những rặng cây. Tuy nhiên, anh phải bỏ khá nhiều chi phí và đặt trước rất lâu mới có chỗ ưng ý.

Do đó, khi biết đến The Miami, phân khu mới ra mắt thuộc đô thị Vinhomes Smart City, anh Hiếu quyết định rút tiền tiết kiệm để mua nhà.

The Miami mang đến cho anh cảm giác được quay lại quãng thời gian tuổi trẻ tại Mỹ nhờ hệ thống bể bơi ngoài trời nội khu. Bể bơi này rộng 1.000 m2, được ôm trọn bởi màu xanh biếc của cọ Mỹ và chà là. Đi qua hàng cây rợp bóng mát của bể bơi, cư dân sẽ lạc bước vào những khu vườn thảm thực vật đa dạng.

Bể bơi nội khu của The Miami mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ. Ảnh phối cảnh.

Bể bơi và vườn cảnh quan là không gian của riêng phân khu nên anh Hiếu có thể tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng ngay bên thềm nhà. Mỗi ngày, sau 30 phút tập yoga dưới bóng của những tán cọ răng cưa, anh sẽ thỏa sức ngâm mình trong làn nước mát lành của bể bơi.

Ngoài ra, cư dân tại The Miami còn có thể rèn luyện sức khỏe với hệ thống 9 sân thể thao hiện đại như tennis, bóng chuyền, bóng rổ, khu gym ngoài trời…

Không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng

Bên cạnh hồi tưởng về thời gian ở Mỹ, áp lực cuộc sống ngày một lớn cùng ảnh hưởng từ dịch bệnh cũng là lý do quan trọng khiến anh Hiếu chọn nơi an cư chuẩn nghỉ dưỡng như The Miami. Ngoài tiện ích nội khu, anh có thể trải nghiệm không gian vui chơi, giải trí từ Vinhomes Smart City với bộ 3 công viên liên hoàn quy mô 16,3 ha, trải dài 3 km dọc dự án.

Trong đó, công viên trung tâm Central Park với hồ lớn 4,8 ha sẽ là nơi cả gia đình tận hưởng những giây phút quây quần đầy tiếng cười, cùng chèo thuyền kayak, nướng BBQ, dã ngoại... Công viên thể thao Sportia Park phục vụ nhu cầu tập luyện của cư dân mọi lứa tuổi với hệ thống máy tập 1.000 chức năng.

Kế bên Sportia Park là công viên Nhật Bản Zen Park, nơi mọi người có thể tìm thấy sự cân bằng từ không gian mang phong cách của xứ sở mặt trời mọc.

The Miami có phong cách thiết kế độc đáo và hệ sinh thái tiện ích đủ đầy. Ảnh phối cảnh.

Với hệ sinh thái đa dạng của Vingroup, dù không bước chân ra khỏi Vinhomes Smart City, mọi nhu cầu của cư dân vẫn được đáp ứng đầy đủ bởi hệ thống tiện ích cao cấp. Đó là trung tâm mua sắm, giải trí quy mô hàng chục nghìn mét vuông Vincom Mega Mall, trường quốc tế Vinschool hay hệ thống bệnh viện Vinmec.

Hơn nữa, vị trí nằm giữa 3 tuyến metro số 5-6-7 hứa hẹn giúp căn hộ Vinhomes Smart City gia tăng giá trị trong tương lai. Ngoài ra, dự án còn cận kề các tuyến đường huyết mạch như Lê Trọng Tấn, Vành đai 3, đại lộ Thăng Long, cư dân có nhiều lựa chọn để đi đến trung tâm thủ đô. Hệ thống VinBus tỏa rộng tới 10 tuyến đường tại đây cũng sẽ hỗ trợ cư dân nhiều trong việc di chuyển.