Bê bối ngoại tình tràn ngập showbiz

Vụ 5 phụ nữ tố cáo Adam Levine nhắn tin gạ gẫm họ sau lưng Behati Prinsloo đang là tâm điểm bàn luận của truyền thông. Các cô gái tự nhận mình là đối tượng của sự cưa cẩm, có điểm chung đều rất gợi cảm, lần lượt công khai đoạn tin nhắn chứa những từ ngữ nhạy cảm và có phần mùi mẫn từ giọng ca Girls Like You. Ảnh: Page Six.