Bê bối ngoại tình gây chấn động showbiz Hàn Quốc

Nhiều ngôi sao hạng A bị khán giả chỉ trích vì bê bối tình ái. Kim Min Hee thậm chí bị công chúng tẩy chay sau khi ngoại tình với đạo diễn Hong Sang Soo.

Theo tin tức ngày 8/9 của Chosun Ilbo, Kim Si Won (nghệ danh khi hoạt động trong nhóm GLAM là Da Hee) bắt đầu sự nghiệp BJ của một nền tảng phát sóng trực tuyến sau khi ra tù vì tội danh tống tiền nam diễn viên Lee Byung Hun.

Vụ việc giữa Kim Si Won, Lee Byung Hun và Lee Ji Yeon là một trong những bê bối tống tiền gây chấn động Hàn Quốc. Vụ việc cũng vạch trần “tật xấu” ngoại tình của một ngôi sao hạng A như Lee Byung Hun.

Vết nhơ của Lee Byung Hun

Lee Byung Hun là nam diễn viên, người mẫu nổi tiếng từng tham gia nhiều dự án điện ảnh Hollywood. Bộ phim Hàn Quốc đáng chú ý nhất của anh là Inside Men (2016) đã mang về 3 giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại các lễ trao giải khác nhau. Anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Min Jung vào ngày 10/8/2013 và con trai anh chào đời vào tháng 3/2015.

Năm 2014, nam diễn viên vướng cuộc tranh cãi tống tiền với người mẫu Lee Ji Yeon và Da Hee (cựu thành viên nhóm GLAM). Khi đó, Lee Byung Hun gửi đơn tới cảnh sát việc bị Da Hee và Lee Ji Yeon tống tiền.

Vụ việc khiến hình ảnh, uy tín sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp của Lee Byung Hun sụp đổ. Nam diễn viên bị chỉ trích vì ngoại tình đúng thời điểm vợ mang bầu. Lee Min Jung thậm chí bỏ về nhà mẹ đẻ khiến hôn nhân của họ đứng trước bờ vực đổ vỡ.

Hôn nhân của Lee Byung Hun và Lee Min Jung trục trặc vì chuyện nam diễn viên ngoại tình.

Dispatch đưa tin Lee Byung Hun gặp 2 người phụ nữ kể trên vào tháng 7/2014. Trong cuộc gặp, Lee Byung Hun đề nghị trả tiền điện thoại cho Lee Ji Yeon trong một năm để họ có thể liên lạc với nhau và anh giúp đỡ cô về mặt tài chính nếu cần. Tuy nhiên, Lee Ji Yeon từ chối.

Hai ngày sau, Lee Byung Hun gặp Lee Ji Yeon tại nhà riêng của cô. Buổi gặp mặt còn có Da Hee. Nam diễn viên đã đưa cho Lee Ji Yeon một chai rượu, điện thoại di động và 1,5 triệu won tiền điện thoại di động. Lee Ji Yeon từ chối khoản tiền mặt và lập tức trả lại đàn anh. Trong quá trình trò chuyện, Da Hee quay được cảnh Lee Byung Hun đặt câu hỏi liên quan tới tình dục với Lee Ji Yeon. Sau đó, cô dùng đoạn video này để tống tiền đàn anh.

Tuy nhiên, trước tòa, Lee Byung Hun phủ nhận thông tin trên và cho biết anh rời đi ngay khi Da Hee đến.

Dispatch cho biết Lee Ji Yeon tiết lộ trong cuộc gặp ngày 14/8/2014, Lee Byung Hun liên tục nói về vấn đề tình dục. Ngược lại, Lee Byung Hun tố người mẫu họ Lee đào mỏ khi nói về chuyện tài chính và đòi mua nhà. Về vấn đề này, Lee Ji Yeon giải thích cô muốn chuyển hướng sang chuyện kinh tế để không phải tiếp tục nói về tình dục với đàn anh.

Joo Jin Mo và Jang Dong Gun

Tương tự tình huống của Lee Byung Hun, Joo Jin Mo và Jang Dong Gun bị lộ tẩy chuyện ngoại tình sau khi vướng vào vụ tống tiền gây xôn xao dư luận Hàn Quốc hồi tháng 1/2020. Từ những ngôi sao hạng A, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo phải ở ẩn một thời gian.

Joo Jin Mo - nhân vật chính trong vụ bê bối - bị ảnh hưởng nhiều nhất vì thời điểm đó anh mới kết hôn với Min Hye Yeon. Công ty quản lý thừa nhận Joo Jin Mo đã trải qua quãng thời gian khó khăn và buồn bã.

Joo Jin Mo và Jang Dong Gun vướng scandal tình ái.

Hankyung đưa tin vào tháng 1/2020, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Joo Jin Mo và Jang Dong Gun. Trong hình ảnh, ngôi sao Phẩm chất quý ông đề nghị bạn thân tổ chức tiệc thác loạn với các cô gái đã kết hôn ở tuổi 30.

Hai diễn viên còn có những bình luận nhạy cảm, khiếm nhã về hoa hậu, người mẫu. Họ bị kẻ chủ mưu tống tiền nhưng không làm theo yêu cầu nên lộ các đoạn tin nhắn nhạy cảm. “Ông hoàng phòng vé xứ Hàn" Ha Jung Woo cũng liên quan đến vụ việc. Một đoạn tin nhắn được tiết lộ cho thấy lịch tiêm chất propofol của Ha Jung Woo.

Tờ Hankyung đưa tin vào tháng 2/2021, Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã tuyên phạt Kim (32 tuổi), Park (41 tuổi) - những người bị buộc tội tống tiền và các tội danh khác trong vụ án của Joo Jin Mo - 5 năm tù và 2 năm 6 tháng tù.

Kim Min Hee và chuyện tình ái với đạo diễn

Theo The Nation, Hong Sang Soo từ một đạo diễn chỉ được giới “mọt phim” biết tới đã nổi tiếng (nhưng cũng kèm theo tai tiếng) sau khi vướng ồn ào ngoại tình với Kim Min Hee. Năm 2016, nhiều tờ tin tức Hàn Quốc đưa tin biên kịch kiêm đạo diễn Hong Sang Soo ngoại tình với nữ diễn viên Kim Min Hee. The Korea Herald đưa tin 2 người có quan hệ tình cảm từ khi quay phim Right Now, Wrong Then vào tháng 9/2015. Kể từ đó, Hong và Kim làm việc cùng nhau trong nhiều tác phẩm.

Hong Sang Soo kết hôn vào năm 1985 và hơn Kim Min Hee 22 tuổi. Khi hẹn hò với Kim Min Hee, vị đạo diễn đã rọn ra khỏi nhà.

Hong thừa nhận chuyện ngoại tình vào đầu năm 2017 tại liên hoan phim Berlin, nơi ông công chiếu On the Beach at Night Alone - bộ phim có sự tham gia của Kim Min Hee trong vai một nữ diễn viên tự hủy hoại sự nghiệp vì mối quan hệ tình cảm với đạo diễn đã có gia đình. Phim vận vào đời. Sau bê bối tình cảm với Hong Sang Soo, sự nghiệp của Kim Min Hee thực sự tiêu tan.

Kim Min Hee bị mẹ từ mặt, công chúng tẩy chay.

Tháng 12/2016, đạo diễn nộp đơn xin ly hôn. Gần 3 năm sau, Yonhap News đưa tin tòa án bác bỏ đơn xin ly hôn của Hong Sang Soo. Vợ của ông không đáp ứng các thủ tục ly hôn đồng thời từ chối tham dự các phiên điều trần.

Giành được nhiều giải thưởng như Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 67 năm 2017 với phim On the Beach at Night Alone và trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành được vinh dự này nhưng Kim Min Hee vẫn bị công chúng nước này chỉ trích suốt nhiều năm qua.

Kim Min Hee chỉ đóng phim của người tình làm đạo diễn chứ khó lòng được khán giả trong nước chấp nhận. Báo chí cũng như công chúng nước này thậm chí gọi họ là cặp tình nhân đáng ghét nhất Hàn Quốc.