Bê bối đời tư khiến nhiều diễn viên không được lên sóng

Ba trong số năm diễn viên thuộc danh sách đã có những hành vi thấp kém và phát ngôn khó tha thứ.

Trong khi hầu hết diễn viên Hàn Quốc đều không ngừng phấn đấu để có sự nghiệp lâu dài, một số ít ngôi sao đột ngột dừng lại.

Lý do chính khiến các diễn viên phải dừng lại sự nghiệp hầu hết do vụ bê bối, trong khi một số người khác là lý do cá nhân.

Lee Seo Won

Năm 2018, Lee Seo Won không chỉ dính vào bê bối quấy rối tình dục một cô gái là người nổi tiếng. Anh còn dùng dao đe dọa một đồng nghiệp nữ khi say rượu. Khi cảnh sát tới hiện trường, anh trong tình trạng say xỉn và thậm chí còn đe dọa cả cảnh sát.

Ngay lập tức, anh bị loại khỏi bộ phim About Time, đồng thời bị sa thải khỏi vị trí MC hàng tuần của chương trình Music Bank. Lee Seo Won đã sớm phải trả giá. Anh cũng bị truy tố và phải ngừng toàn bộ các hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh của anh ngày càng đi xuống sau loạt bê bối. Hiện, Lee Seo Won bị công chúng Hàn Quốc nhìn nhận với hình ảnh tiêu cực.

Lee Seo Won đóng phim từ năm 2016 và bắt đầu tạo dựng được tên tuổi trong năm 2018. Tuy nhiên, chính anh đã khiến sự nghiệp của mình tiêu tan. Ảnh: Dreamers.

Kang Ji Hwan

Năm 2019, Kang Ji Hwan bị bắt vì tội tấn công tình dục hai phụ nữ. Có thông tin cho rằng nam diễn viên đã uống rượu với hai nhân viên nữ của đoàn làm phim Joseon Survival Period vào tháng 7/2019 tại nhà riêng của anh, sau đó cưỡng hiếp một người khi cô ấy ngủ say và quấy rối tình dục người còn lại.

Kang Ji Hwan phải bồi thường hơn 4 triệu USD vì tội tấn công tình dục. Ảnh: Top Star News.

Ban đầu, anh phủ nhận những điều trên, nhưng sau đó anh sớm thừa nhận bản thân có tội với tất cả cáo buộc.

Thời điểm đó, do nghi án tấn công tình dục, nam diễn viên buộc rời đoàn làm phim Joseon Survival Period. Khi ấy, bộ phim mới chỉ quay 12 tập, nên công ty sản xuất Santa Claus phải tìm kiếm diễn viên thay thế.

Santa Claus đệ đơn kiện yêu cầu nam diễn viên bồi thường 6,38 tỷ won (khoảng 5,04 triệu USD ).

Sau phiên xử đầu tiên, tòa án yêu cầu Kang Ji Hwan và công ty chủ quản Jellyfish Entertainment tại thời điểm vụ bê bối nổ ra cùng đền bù 5,3 tỷ won (khoảng 4,19 triệu USD ).

Trong phiên tòa vào tháng 6/2020, Kang Ji Hwan bị kết án 2 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế vì tội xâm hại tình dục. Sau đó, Kang Ji Hwan đã đệ đơn kháng cáo.

Do mức độ nghiêm trọng của bê bối, không chỉ hình ảnh của Kang Ji Hwan bị hủy hoại mà hợp đồng với công ty Jellyfish Entertainment cũng bị chấm dứt.

Seo Min Jung

Seo Min Jung nổi tiếng trong thời gian tham gia bộ phim Unstoppable High Kick.

Cô gây sốc cho khán giả khi quyết định giải nghệ vào năm 2007. Có thông tin tiết lộ rằng cô đã kết hôn với một nha sĩ người Mỹ gốc Hàn và chuyển đến thành phố New York để bắt đầu cuộc sống không phải là người nổi tiếng.

Trong những năm qua, Seo Min Jung đã có những lần xuất hiện ngắn ngủi trên các chương trình tạp kỹ mỗi khi cô đến thăm Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô chưa có ý định tham gia bất kỳ dự án diễn xuất nào kể từ khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2007.

Seo Min Jung quyết định nghỉ hưu dù vừa xây dựng được tên tuổi trong làng giải trí Hàn. Ảnh: FMKorea.

Jang Mi In Ae

Jang Mi In Ae bị cộng đồng mạng chỉ trích khi cô không chấp thuận chính sách hỗ trợ thiên tai khẩn cấp của Tổng thống Moon Jae In nhằm hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp.

"Thật là khó chịu. Hàn Quốc không có loại tiền đó. Bạn cũng đã nhường đất của chúng tôi cho người khác, phải không? Bạn có thực sự là một chính phủ cứu người dân? Giá trị của 1 triệu won đó là bao nhiêu? Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy tin tức, tôi phát điên lên với cơn thịnh nộ", Jang Mi In Ae từng nói.

Bất chấp sự phẫn nộ của đông đảo người dân Hàn Quốc, Jang Mi In Ae vẫn giữ vững quan điểm không tán thành cách giải quyết của chính phủ. Sau đó, cô chia sẻ: "Sau chuyện này, thuế sẽ tăng lên và tôi không thể kìm nén được sự thất vọng. Đó là lý do tôi đăng bài viết đó".

Jang Mi In Ae đã tuyên bố rời khỏi showbiz. Ảnh: Naver.

Không lâu sau đó, khi được dân mạng nhắc nhở đeo khẩu trang bên dưới một hình ảnh, Jang Mi In Ae còn chửi người này là "đồ chậm phát triển".

Những phát ngôn khó hiểu của cô tạo nên vết "dơ" trong lòng người dân Hàn Quốc. Họ khuyên cô đừng bao giờ xuất hiện trên màn ảnh hay mọi phương tiện xã hội.

Lee Tae Im

Năm 2018, nữ diễn viên Lee Tae Im đột ngột rời khỏi làng giải trí. Cô xóa hồ sơ của mình khỏi các trang web cổng thông tin, cũng như đưa ra thông điệp cuối cùng cho người hâm mộ trong bài đăng trên mạng xã hội.

"Tôi là Tae Im. Tôi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn với nhiều suy nghĩ và khó khăn. Tôi quyết định sống một cuộc sống bình thường kể từ đây. Tôi sẽ không quên những người đã yêu thương và ủng hộ tôi. Cảm ơn mọi người", Lee Tae Im viết.

Công ty quản lý của cô cũng ngạc nhiên trước tin tức đột ngột này. Cô thậm chí còn không thông báo cho họ biết về việc rút khỏi showbiz. Hơn 4 năm kể từ khi nữ diễn viên biến mất khỏi làng giải trí, có rất ít thông tin cập nhật về cô.