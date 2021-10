Bê bối của người đưa súng cho Alec Baldwin

Tai nạn trên phim trường "Rust" không phải là lần đầu trợ lý đạo diễn Dave Halls bị tố làm việc thiếu chuyên nghiệp, không đảm bảo an toàn vũ khí.

Theo Deadline, trợ lý đạo diễn Dave Halls là người đưa súng cho Alec Baldwin thực hiện cảnh quay ngày 21/10. Tuy nhiên, dù Halls đã tuyên bố "khẩu súng lạnh" (không có đạn), tai nạn thương tâm vẫn xảy ra.

Trở lại cuối năm 2019, Dave Halls tham gia vào quá trình sản xuất phim Freedom’s Path ở bang Arkansas, Mỹ. Phim trường xảy ra sự cố súng nổ khiến một thành viên của bộ phận âm thanh bị thương.

"Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến những ai bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thảm ở New Mexico", nhà sản xuất của Freedom's Path chia sẻ trên Deadline ngày 25/10. Anh nói thêm: "Tôi xác nhận Dave Halls đã bị sa thải khỏi Freedom's Path vì đã gây ra tai nạn".

Một trợ lý đạo diễn khác và “armorer” (người phụ trách đạo cụ vũ khí) gần như được thuê ngay lập tức để thay thế Dave Halls ở Freedom's Path. Nhân viên bị thương cũng trở lại phim trường sau một tuần.

Dave Halls - trợ lý đạo diễn phim Rust, đang là nhân vật bị chỉ trích dữ dội. Ảnh: The Sun.

Không chỉ Freedom's Path, Dave Halls cũng vướng bê bối khi đứng sau hậu trường phim Into the Dark. "Dave đảm nhận vị trí trợ lý sản xuất trong hai phim do Blumhouse Productions sản xuất và không được thuê lại sau đó", đại diện phát ngôn của Blumhouse TV cho biết.

Trong đơn khiếu nại năm 2019, Dave Halls bị đồng nghiệp và các thành viên đoàn phim Into the Dark chỉ trích thái độ hung dữ, đáng sợ. Mới đây, Maggie Goll - một nhân viên của Into the Dark - lên tiếng tố Halls bỏ qua các quy trình an toàn khi kiểm tra vũ khí và pháo hoa.

"Dave Halls không duy trì môi trường làm việc an toàn. Phim trường lúc nào cũng ngột ngạt, lối đi bị chặn, không có lối thoát hiểm. Các cuộc họp về việc giữ an toàn không được tiến hành", Goll nói trên Fox News.

Theo The Sun, Dave Halls tham gia vào lĩnh vực điện ảnh từ những năm 1990. Người đàn ông này đã đứng sau quá trình sản xuất của hơn 80 bộ phim.