Bé 6 tháng tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành vẫn hôn mê sâu, nguy kịch

Bé trai được phẫu thuật từ ngày 11/1 nhưng đến nay vẫn hôn mê sâu, đồng tử giãn, tổn thương não khó phục hồi.

Bé N.Đ.H.A. trước khi nguy kịch. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Sáng 16/1, chia sẻ với VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết cháu N.D.H.A. (6 tháng tuổi) vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại bệnh viện.

Vị lãnh đạo này cho hay đến hiện tại, bệnh nhi vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tổn thương não khó phục hồi. “Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi, chưa nói trước được gì về tình trạng sức khỏe của bé”, bác sĩ Tiến nói. Ông cũng xác nhận thông tin não của trẻ bị tổn thương đến 99%.

Trước đó, chị P.T.N.A. (30 tuổi), mẹ của bé H.A., cho biết con được gửi cho bảo mẫu V.T.M.L. chăm sóc, tiền công 3 triệu đồng/tháng.

Trưa 10/1, chị N.A. được người giữ trẻ gọi điện báo con trai bị té võng, bất tỉnh. Khi đến nơi, bé trai trong tình trạng tím tái toàn thân, thở rất yếu và được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo chị N.A., sau khi được các bác sĩ cấp cứu, bé tiếp tục phải phẫu thuật não vào rạng sáng ngày 11/1 và được chăm sóc tích cực. “Bác sĩ thông tin con vẫn phù não, xuất huyết não và chưa qua cơn nguy kịch”, chị nói.

Cũng theo gia đình, khi tiếp nhận bé trai cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã báo cơ quan công an do có dấu hiệu bất thường nghi bạo hành. Công an cũng đã mời bố mẹ cháu bé lên làm việc trong ngày 11/1.

Ngày 14/1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) ra quyết định bắt khẩn cấp bảo mẫu V.T.M.L., do nghi ngờ người này có hành vi bạo hành khiến bé trai bị tổn thương não nặng tại điểm giữ trẻ.

Bước đầu, bảo mẫu L. thừa nhận đã có hành vi bạo hành bé H.A.. Cụ thể, sáng 10/1, do bé khóc nhiều, trong lúc bực tức, người phụ nữ này đã dùng tay đánh vào đầu bé.