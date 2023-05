Bé 2 tháng tuổi chấn thương sọ não, gãy chân tay nghi bị bạo hành

Bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Đà Lạt bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, xương cẳng tay đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Bé gái đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet.

Ngày 21/5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết đang điều trị tích cực cho bé gái hơn 2 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 20/5, bé gái hơn 2 tháng được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ bước đầu chẩn đoán bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả hai chân, chấn thương sọ não… Bệnh nhi thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong trình trạng nguy kịch.

Nhận thấy bệnh nhi tổn thương nghi do bạo hành, bệnh viện đã báo cáo sự việc cho công an. Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc điều tra.

Mẹ bệnh nhi là N.P.H.A. (22 tuổi) kết hôn với N.Đ.T.N. cùng ở Đà Lạt, hồi năm 2020. Hồi tháng 2, hai người ly thân.

Sau đó, chị A. và con sống tại phòng trọ ở phường 1. Tháng 3 năm nay, chị A. có tình cảm với T.H.T, 33 tuổi, nên hai người thường qua lại. T. nhiều lần đánh đứa trẻ vì khóc quấy.

Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.