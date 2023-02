Bé 10 tuổi vỡ thận vì đập thắt lưng vào bậc cầu thang

Sau khi bị đập mạnh thắt lưng bên phải vào bậc cầu thang, bé kêu đau vùng này nhưng vẫn sinh hoạt bình thường nên gia đình cho theo dõi tại nhà.

Ngày 7/2, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, thông tin đã tiếp nhận bé gái N.T. (10 tuổi) bị chấn thương thận phải nặng.

Mẹ của bé chia sẻ chiều 19/1, trong lúc đang nô đùa tại nhà, bé T. có chạy lên bậc cầu thang và bị ngã đập mạnh vùng thắt lưng bên phải vào thành của bậc cầu thang. Sau ngã, bé kêu đau vùng thắt lưng nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, được người nhà xoa dầu và dán cao theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, sáng 21/1, trẻ vẫn liên tục kêu đau nên được gia đình đưa đến khám tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Tại đây, trẻ được các bác sĩ thăm khám và phát hiện thận phải bị chấn thương nặng. Ngay lập tức, bé T. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Tại đây, thạc sĩ, bác sĩ Vũ Duy Anh, khoa Ngoại Tiết niệu, cho biết trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, bụng chướng, có khối máu tụ lớn sau phúc mạc. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, trẻ được chẩn đoán chấn thương thận phải độ IV, nhu mô bị tách làm 2 phần và tụ máu lớn quanh thận.

Sau khi thống nhất, các bác sĩ quyết định lên kế hoạch điều trị bảo tồn thận cho bé N.T., hạn chế vận động, truyền dịch và theo dõi sát tình trạng mất máu để can thiệp kịp thời. Song song với đó, trẻ được điều trị kháng sinh phòng ngừa nhiễm trùng. May mắn, sau hơn một tuần điều trị và theo dõi tích cực, tình trạng chảy máu do vỡ thận của trẻ không tăng lên.

Trẻ được chụp cắt lớp vi tính để đánh giá tổn thương và tiến triển của thận phải. Kết quả cho thấy có thuốc cản quang ra ngoài bể thận và ổ máu tụ lớn quanh thận phải chưa dịch hóa. Sau đó, trẻ đã được đặt sonde JJ lên bể thận phải để dẫn lưu nước tiểu và máu tụ quanh thận phải. Hiện trẻ hết đau bụng, siêu âm khối máu tụ quanh thận phải giảm hơn trước, tình trạng sức khỏe cải thiện tốt và được xuất viện.

BS Lê Anh Dũng cho biết chấn thương thận là tình trạng thận bị tổn thương do lực tác động mạnh từ bên ngoài, chủ yếu là do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt… Thời gian qua, khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Trung ương, tiếp nhận điều trị một số trường hợp trẻ bị chấn thương thận nặng sau ngã đập vùng thắt lưng vào thành của bậc cầu thang, thành bàn ở lớp học…

Sau tai nạn trẻ vẫn tỉnh táo, sinh hoạt bình thường nên cha mẹ hoặc người chăm sóc dễ chủ quan mà bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo tình trạng tổn thương nội tạng ở trẻ.

Theo BS Lê Anh Dũng, các dấu hiệu để nhận biết sớm tình trạng chấn thương thận sau tai nạn là trẻ thường cảm thấy đau vùng thắt lưng, chướng bụng và nôn ói, nhất là nước tiểu có màu hồng hoặc màu đỏ sậm. Nếu tình trạng chấn thương thận phát hiện muộn, trẻ có dấu hiệu nhiễm trùng như sốt, đái buốt, đái rắt…