BĐS phụ thuộc ‘giá trị mềm’, ít liên quan chi phí đất

Theo giới chuyên gia, giá trị thực của BĐS không nằm ở từng mét vuông đất, mà ở hệ sinh thái “giá trị mềm” tồn tại trên đất.

Với các đại đô thị Vinhomes, chủ đầu tư này được đánh giá tốt khi không chỉ bán nhà mà còn quan tâm đến đời sống cư dân cả hiện tại và tương lai.

Sự khác biệt giữa nhà và không gian sống

Vinhomes vừa công bố triển khai hệ thống an ninh đa lớp thông minh tại hàng loạt đại đô thị lớn như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà Nội), Vinhomes Grand Park (TP.HCM), tương lai là Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown.

Theo đó, để đảm bảo an ninh cho cư dân, tấm khiên điện từ 5 lớp với hệ thống cảm biến dày đặc được đặt tại các cổng an ninh, tường rào, cửa hàng, căn hộ, biệt thự, văn phòng, khu vực chứa hồ sơ, lưu trữ, tài chính kế toán… Hệ thống giúp phát hiện đối tượng lạ di chuyển trong khu vực không được phép hay có hành vi quấy rối, xâm hại, bắt cóc trong không gian sảnh, thang máy. Đồng thời, hệ thống có tính năng phát hiện người ngã nằm trên mặt đất hơn 20 giây…

Anh Trần Thanh Bình (cư dân Vinhomes Ocean Park) bày tỏ sự phấn khởi khi đô thị có hệ thống an ninh toàn diện.

“Thông thường, những dự án đang hình thành mới được chủ đầu tư quan tâm. Dù vậy tại Vinhomes Ocean Park, sau khi sống vài năm, gia đình tôi rất hài lòng khi mọi trải nghiệm vẫn được nâng cấp từng ngày. Nhất là dịch vụ thiết yếu như an ninh”, anh Bình nói.

Các khu đô thị Vinhomes sở hữu hệ thống tiện ích quy mô, mang tới không gian sống tiện nghi cho cư dân.

Trong hội thảo gần đây, chuyên gia kinh tế - TS Vũ Đình Ánh chia sẻ góc nhìn về Vinhomes. Theo ông, đây là chủ đầu tư “không chỉ bán nhà mà còn quan tâm đến đời sống cư dân cả hiện tại và tương lai”.

Cũng theo vị chuyên gia này, khác với nhiều nhà đầu tư khi thường chỉ có “hạ tầng hứa”, tại các đại đô thị Vinhomes, mọi chi tiết từ hạ tầng, dịch vụ như hệ thống cây xanh, trung tâm thương mại, tiện ích sống… đều đi trước. “Vinhomes không bán căn hộ, biệt thự mà là không gian sống”, vị chuyên gia nói.

Tài sản tăng giá theo thời gian

Theo các chuyên gia, không gian sống với hệ thống “giá trị gia tăng” trên đất đóng góp lớn vào giá trị của sản phẩm BĐS. TS Trần Minh An (chuyên gia kinh tế tại Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế) phân tích sản phẩm BĐS có khoảng 30% giá trị nằm ở đất, phần lớn còn lại nằm ở “giá trị mềm” trên đất như cảnh quan, tiện ích sống, không gian kết nối, thương mại, dịch vụ, cơ hội làm ăn kinh doanh…

Điều này tương đồng với quan điểm của chuyên gia BĐS Đinh Thọ Đạt. Từng trả lời báo chí, ông cho biết tư duy mua đất theo mét vuông và đợi quy hoạch đã lạc hậu. Bởi phần lớn giá trị ngôi nhà đã tách rời đất. Không chỉ là không gian sống tiện nghi, điều ông nhìn thấy tại các đại đô thị mới là sự hình thành trung tâm kinh tế rộng lớn, cộng đồng trù phú.

Theo đó, TS Trần Minh An nhận định những sản phẩm BĐS thỏa mãn “tỷ lệ vàng” về giá trị gia tăng trên đất khác hoàn toàn với phần còn lại của thị trường.

“Mức giá của BĐS có ‘hệ sinh thái mềm’ hoàn thiện không thấp, nhưng không phải do đội giá, thổi giá mà ở giá trị nội tại của dự án. Ở đây có hai tầng giá trị gồm không gian sống đẳng cấp và tiềm năng tăng giá theo thời gian”, vị chuyên gia phân tích.

Về triển vọng, TS An khẳng định sản phẩm BĐS mang giá trị gia tăng trên đất lớn sẽ có giá theo thời gian, đặc biệt trong tình hình thị trường chung có xu hướng đi lên.

Chuyên gia cho rằng tiện ích là yếu tố thúc đẩy giá trị bất động sản gia tăng. Ảnh phối cảnh.

Lý giải điều này, TS Sử Ngọc Khương - Giám đốc Cấp cao Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam - cho rằng lý do đến từ nhiều yếu tố như giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, nhân công… Trong đó, mấu chốt là vướng mắc về nguồn cung thị trường chưa được giải quyết. “Từ đây đến cuối năm, thị trường không thay đổi nhiều so với đầu năm khi nguồn cung bị hạn chế”, ông Khương dự báo.

Chỉ khi giải quyết được nút thắt trong phê duyệt dự án, khơi thông nguồn cung, cơ hội để BĐS hạ nhiệt mới xuất hiện. Cũng theo vị chuyên gia, với tình trạng nhu cầu ở thực lớn trong khi cung khan hiếm, BĐS chưa có cơ sở để giảm giá.

“Tất nhiên, với BĐS của chủ đầu tư uy tín, giá trị tạo ra phần lớn từ hệ sinh thái, không gian sống, dù gặp biến động vẫn là tài sản tăng giá theo thời gian”, vị chuyên gia nói thêm.