BĐS nghỉ dưỡng Cát Bà hưởng lợi từ xu hướng du lịch ngắn ngày

Không quá xa Hà Nội, mang vẻ đẹp hoang sơ với non nước hữu tình, Cát Bà được mong đợi đón đầu xu hướng du lịch ngắn ngày của người dân thủ đô trong thời gian tới.

Năm 2018, Tổ chức thẻ quốc tế Visa đã thực hiện khảo sát về xu hướng du lịch toàn cầu, lấy ý kiến của 15.000 người đến từ 27 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Kết quả cho thấy 74% người Việt chuộng du lịch ngắn ngày, với chuyến đi kéo dài 4 đêm hoặc ít hơn. Trong khi đó, chuyến đi của người dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương kéo dài đến 7 đêm.

Khảo sát cũng chỉ ra người Việt thường lựa chọn điểm đến có thời gian di chuyển trung bình 4,5 giờ. Con số này chỉ bằng 75% so với thời gian di chuyển trung bình của châu Á là 6 giờ.

Năm nay, trước tác động của dịch Covid-19, nhiều đường bay quốc tế vẫn chưa mở lại, du lịch ngắn ngày được dự đoán tiếp tục là xu hướng chủ đạo của người dân thành thị trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Với những điểm đến gần trung tâm thành phố, chỉ cần di chuyển bằng xe riêng, du khách sẽ tiết kiệm được chi phí cũng như hạn chế rủi ro về lây nhiễm dịch bệnh. Nhờ vậy, những điểm du lịch còn hoang sơ nhưng gần thủ đô như Cát Bà hứa hẹn được du khách từ Hà Nội hay các tỉnh lân cận hướng đến. Quần đảo này cách Hải Phòng 30 km, từ Hà Nội di chuyển đến đây chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ.

Cát Bà được mệnh danh là viên ngọc xanh của vịnh Bắc Bộ nhờ cảnh sắc hoang sơ, tái hiện bức tranh sơn thủy hữu tình, hài hòa giữa rừng và biển. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng khí hậu ôn hòa, quanh năm mát mẻ, trong lành; cũng như thưởng ngoạn dãy núi đá vôi kỳ vĩ nhấp nhô trên mặt nước trong vắt, cùng bãi cát trắng mềm mại và thảm thực vật xanh ngắt.

Trong vài năm trở lại đây, lượng khách du lịch đổ về quần đảo xinh đẹp này liên tục tăng. Theo thống kê của thành phố Hải Phòng, trong năm 2018, Cát Bà đón 2,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2019, lượng khách đến đây ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Trong số đó, lượng khách nội địa lần lượt qua các năm là 1,9 và 2,1 triệu lượt.

Năm nay, do 2 đợt bùng phát Covid-19 tại Việt Nam và tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp trên thế giới, Cát Bà cũng chịu chung tình cảnh suy giảm lượng du khách với cả nước. Mặc dù vậy, ngành du lịch tại đây được dự đoán sớm phục hồi trong dịp nghỉ lễ cuối năm, nhờ đón xu hướng du lịch ngắn ngày.

Với những lợi thế do thiên nhiên ban tặng, trong tương lai khi tình hình dịch bệnh khả quan hơn, Cát Bà được mong đợi trở thành điểm du lịch biển thành công như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc. Theo đề án “Phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030” của UBND thành phố Hải Phòng, Cát Bà sẽ phát triển theo mô hình đảo sinh thái, thông minh, không có khí thải của phương tiện cơ giới, trở thành khu du lịch quốc gia.

Cùng với đó, “Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050” của thành phố hoa phượng đỏ định hướng quần đảo trở thành điểm du lịch xanh xứng tầm quốc tế, phát triển gắn liền với bảo tồn. Mục tiêu này được đánh giá là khả quan, dựa trên cơ sở về đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên trù phú của quần đảo.

Năm 2004, Cát Bà được Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nơi này hội tụ hầu hết hệ sinh thái tại Việt Nam như rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và hệ thống các hang động.

Quần đảo là nơi cư trú của hơn 3.800 loại động thực vật với 81 loài được xếp vào nguy cấp, quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007, Sách đỏ Thế giới và Danh mục các loài sinh vật cần được bảo vệ. Trong đó có voọc đùi trắng - nằm trong danh sách 25 động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới và là loài linh trưởng hiếm nhất ở châu Á.

Nằm nép mình giữa dãy núi đá vôi sừng sững và rừng nguyên sinh rợp bóng cây là những bãi biển uốn lượn tuyệt đẹp với làn nước trong xanh phẳng lặng như ngọc bích, mang đến cho du khách cảm giác thanh bình và thư thái. Bãi biển Cát Cò 2 của quần đảo từng được chuyên trang du lịch - ẩm thực Thrillist bình chọn là một những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh thiên nhiên, Cát Bà là vùng giàu giá trị về khảo cổ học, cái nôi của nền văn minh tiền sử Việt Nam. Nằm rải rác trên quần đảo là hơn 42 di tích lưu tồn như Áng Mả, Bờ Đa - Áng Sây, Eo Bùa… Người dân tại đây thân thiện, thường xuyên tổ chức những hoạt động văn hóa đặc sắc, nhiều sắc màu. Đến đây, du khách được hòa mình vào nhiều hoạt động mang đậm phong vị làng chài ven biển như hội bơi chải, đua thuyền rồng, đua thuyền thúng, lễ thủy thần, lễ hội nghề cá…

Hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cũng là yếu tố quan trọng giúp Cát Bà đón đầu xu hướng du lịch ngắn ngày của người Việt. Thông qua tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, du khách từ thủ đô chỉ mất hơn một giờ để đến thành phố cảng. Cộng thêm, cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á Tân Vũ - Lạch Huyện, nối Đình Vũ với đảo Cát Hải đi vào hoạt động từ năm 2017 cũng giúp giao thông từ đất liền đến Cát Bà trở nên thuận lợi.

Đồng thời, để di chuyển đến Cát Bà, du khách có thể sử dụng cáp treo, tàu cánh ngầm hay phà. Trong đó, tuyến cáp treo dài 21 km nối liền từ Cát Hải đến Cát Bà đi vào vận hành vào tháng 6 năm nay đã giúp việc di chuyển đến quần đảo nhanh chóng, an toàn hơn.





Nhờ lợi thế du lịch lớn, hạ tầng giao thông hoàn thiện, Cát Bà ngày càng đón nhận nhiều sự quan tâm từ các chủ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng lớn. Từ điểm đến có dịch vụ lưu trú nhỏ lẻ, mang tính thời vụ, diện mạo du lịch nghỉ dưỡng tại đây dần hoàn chỉnh với sự xuất hiện của nhiều dự án khách sạn, resort chất lượng quốc tế. Nổi bật trong đó là dự án Flamingo Cat Ba Resorts thuộc sở hữu của chủ đầu tư Flamingo Holding Group.

Tọa lạc tại bãi biển Cát Cò 1 và Cát Cò 2, dự án có vị thế tựa sơn hướng hải mang tầm nhìn khoáng đạt, bao quát vịnh Lan Hạ. Lấy cảm hứng từ bản giao hưởng Bốn mùa của nhà soạn nhạc Italy - Antonio Lucio Vivaldi, dự án như những nốt nhạc trầm bổng, du dương hòa lẫn hơi thở của rừng và biển, trở thành một thể thống nhất với quần đảo xinh đẹp.

Mong muốn tạo nên nơi kết nối giữa con và thiên nhiên đúng nghĩa, Flamingo Cat Ba Resorts được chủ đầu tư xây dựng theo hướng bảo tồn giá trị tự nhiên. Nhờ đó, dự án sở hữu kiến trúc khác biệt, mô phỏng những cánh rừng xanh ẩn mình giữa trời - biển - cát trắng với 3 tòa nhà là Forest in the sun, Forest on the sea, Forrest on the sand.

Điểm nhấn nổi bật trong kiến trúc dự án đến từ những căn biệt thự độc đáo ở “lưng chừng trời” - Forest in the sky của mỗi tòa nhà. Nghỉ dưỡng tại biệt thự này, du khách như lạc vào khu rừng nằm giữa khung trời thơ mộng của quần đảo. Với diện tích 7,7 ha, Forest in the sky được bao phủ bởi những khu vườn rợp mát bóng cây xanh và màu sắc rực rỡ của muôn loài hoa.

Từng đường nét kiến trúc, cách bố trí nội thất của các biệt thự đều đi theo hướng kết nối mật thiết với thiên nhiên, tái hiện một không gian nghỉ dưỡng tựa thiên đường nhiệt đới. Hầu hết căn biệt thự đều có tầm nhìn ra rừng núi và biển khơi mênh mông, cho phép du khách tận hưởng những cơn gió khoáng đạt, bầu không khí trong lành và lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

Điểm cộng tiếp theo giúp Flamingo Cat Ba Resorts trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến Cát Bà là hệ thống tiện ích, dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Dự án mang đến không gian nghỉ dưỡng cao cấp khép kín gồm đường dạo trên cao nối liền 3 tòa nhà; hệ thống bể bơi vô cực, bể bơi ốc đảo ngoài trời, bể bơi bốn mùa; tổ hợp spa, onsen, gym, yoga; khu vực ẩm thực đa dạng gồm nhà hàng, quán cà phê, sky bar, bar bãi biển…

Dự án có trung tâm giải trí trong nhà rộng 6.000 m2 tích hợp đủ loại hình như trò chơi thực tế ảo, karaoke, khu vui chơi cho trẻ em… Ngoài ra, du khách còn được tham gia vào các câu lạc bộ thể thao dưới nước như du thuyền, lướt sóng, dù lượn, bóng đá bãi biển…

Chất lượng nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế của Flamingo Cat Ba Resorts được bảo chứng bởi thương hiệu vận hành khách sạn Wyndham Grand - Wyndham Hotel Group. Wyndham Hotel Group là một trong những đơn vị vận hành khách sạn lớn nhất thế giới, có hơn 8.000 khách sạn, tổng số 683.300 phòng trải rộng trên 73 quốc gia ở sáu châu lục. Wyndham Grand là đơn vị cao cấp nhất của tập đoàn này.

Theo đại diện Flamingo Cát Bà Resorts, nếu cảnh sắc thiên nhiên, sự đa dạng sinh học và hệ thống giao thông hoàn thiện của Cát Bà là điều kiện cần, thì kiến trúc độc đáo và tiện ích chuẩn 5 sao từ dự án được kỳ vọng là điều kiện đủ để Cát Bà trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn, góp phần thu hút lượng lớn du khách đổ về trong thời gian tới, nhất là những người có nhu cầu lưu trú ngắn ngày.

