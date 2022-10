Hành trình phát triển thương hiệu Happy One của Vạn Xuân Group

Với thương hiệu Happy One, Vạn Xuân Group kỳ vọng kiến tạo nên những công trình biểu tượng, mang đến giá trị sống tốt đẹp cho cư dân.

Vừa qua, tại lễ trao giải thưởng "Kinh doanh xuất sắc châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards" (APEA 2022), thương hiệu Happy One của Vạn Xuân Group được vinh danh tại hạng mục “Thương hiệu truyền cảm hứng”. Giải thưởng là sự ghi nhận hành trình phát triển và lan tỏa những giá trị nhiều cảm hứng của thương hiệu Happy One.

Kỳ vọng kiến tạo giá trị sống mới cho cộng đồng

Là chương trình giải thưởng về kinh doanh uy tín hàng đầu khu vực châu Á, APEA vinh danh các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật. Thành tích đó đến từ những phẩm chất, thành quả trong việc xây dựng doanh nghiệp thành công song song với tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Trong đó, “Inspirational Brand Award - Thương hiệu truyền cảm hứng” là hạng mục giải thưởng dành riêng cho những doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm, dịch vụ truyền cảm hứng hoặc ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Đồng thời, sản phẩm, dịch vụ này được người tiêu dùng, công chúng tin tưởng lựa chọn, ủng hộ.

Happy One chiến thắng tại hạng mục "Thương hiệu truyền cảm hứng" APEA 2022.

Theo đại diện Vạn Xuân Group, trở thành “Thương hiệu truyền cảm hứng” từ APEA ngay từ lần đầu tiên tham gia giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong hành trình kiến tạo giá trị sống mới cho cộng đồng của tập đoàn. Happy One không chỉ là thương hiệu riêng của dòng sản phẩm bất động sản cao cấp, hướng đến định hình phong cách sống tiện nghi, văn minh, mà còn tiên phong cho chuỗi căn hộ thông minh với kiến trúc độc đáo.

Với riêng thương hiệu Happy One, Vạn Xuân Group đã đầu tư và phát triển 3 dự án gồm: Happy One Phú Hòa, Happy One Premier, Happy One Central. Cả 3 dự án đều được đông đảo khách hàng, đối tác đón nhận một cách tích cực.

Kiến tạo dự án bất động sản chất lượng

Được thành lập từ năm 2005, Vạn Xuân Group có hơn 17 năm phát triển và tạo được tiếng vang trên thị trường với những dự án bất động sản đảm bảo hoàn thiện về pháp lý, tiến độ xây dựng, chất lượng bàn giao. Bên cạnh các sản phẩm bất động sản vốn là thế mạnh như biệt thự, nhà phố, nhà phố thương mại, năm 2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình chuyển đổi của Vạn Xuân Group khi ra mắt thương hiệu Happy One dành riêng cho phân khúc căn hộ.

Đầu năm 2019, Vạn Xuân Group công bố dự án Happy One Phú Hòa (Thủ Dầu Một, Bình Dương), tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Bình Dương. Đến nay, Happy One Phú Hòa đã hình thành cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại. Vạn Xuân Group lần lượt bàn giao nhà và sổ hồng vượt tiến độ cho cư dân, đồng thời tổ chức hội nghị nhà chung cư Happy One Phú Hòa ngay sau đó.

Cuối tháng 8/2020, Vạn Xuân Group tiếp tục công bố dự án căn hộ thông minh Happy One Premier tiệm cận sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị chào đón cư dân về sinh sống từ cuối năm 2022.

Happy One Central là dự án nổi bật nhất của thương hiệu với thiết kế, kiến trúc, cảnh quan và chuỗi 68 tiện ích đỉnh cao đậm chất Singapore. Vạn Xuân Group chọn đồng hành với nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước như tổng thầu xây dựng Central; tư vấn kiến trúc Ong&Ong; tư vấn cảnh quan LJ-Asia; tư vấn giám sát Artelia; ngân hàng tài trợ MBBank cũng như các đối tác phân phối Cen Sài Gòn, VivaHomes, QSLand, Aplus.

Phối cảnh dự án Happy One Central.

Happy One Central được xem là dự án tiêu biểu của thương hiệu Happy One với chiều cao 40 tầng ấn tượng. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thành phố Thủ Dầu Một, lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.

Mới đây, trong đêm tiệc tri ân “The Happy Starry Night - Vì bạn xứng đáng”, các cư dân tương lai của dự án có dịp trải nghiệm một đêm tiệc đầy màu sắc và cảm động. Trong đó, điểm nhấn là sự đồng hành của Vạn Xuân Group trong các hoạt động thiện nguyện hơn 7 tỷ đồng cũng như tặng 165 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh khó khăn bước vào năm học mới.

Với nỗ lực kiến tạo những dự án mang tính tiên phong và lan tỏa giá trị sống tốt đẹp, giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” tiếp tục là sự khẳng định cho thành công của thương hiệu Happy One. Đây là động lực để Vạn Xuân Group tiếp tục triển khai những dự án chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu và sự tin tưởng của khách hàng, đối tác trong thời gian tới.