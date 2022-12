Bày tỏ yêu thương đến cha mẹ dịp Tết với món quà sức khỏe

Việc chăm lo sức khỏe cha mẹ từ sớm giúp khoảnh khắc sum vầy bên gia đình của bạn mãi kéo dài.

Dân gian có câu “trẻ cậy cha, già cậy con” với ngụ ý lúc thơ bé con nhờ cha mẹ, đến khi họ già yếu thì con cái lại trở thành chỗ dựa. Thế nhưng, nỗi niềm chung của người làm cha mẹ là lo lắng cho con cái, mong chúng trải qua cuộc sống tốt đẹp, an nhàn. Những ngày giáp Tết, tấm lòng ấy thể hiện rõ hơn bằng nhiều hành động ý nghĩa.

Những thương yêu âm thầm của cha mẹ

Với nhiều gia đình, nhất là những nhà có con cái làm ăn xa, việc chuẩn bị Tết thường do cha mẹ đảm đương. Cả khi tuổi cao, sức khỏe không như trước, họ vẫn muốn tự mình làm hết những phần việc nặng nhọc trong nhà. Điều này có thể thấy rõ trong dịp Tết, khi con cái trở về, ngỏ ý giúp đỡ việc nhà và nhận lại lời từ chối đầy yêu thương: “Con làm rối hết lên, để mẹ làm”, “Con làm thì lâu lắm, để đó cho mẹ”, “Ba làm được, con cứ đi đi”…

Khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, kề cận người thân yêu luôn quý giá với mỗi người.

Nếu tinh tế, chúng ta có thể nhận thấy đây là cách cha mẹ thể hiện sự quan tâm với con cái. Trải qua đủ thăng trầm và cung bậc cảm xúc trong đời, họ hiểu thấu những khó khăn và áp lực mà con đang gánh trên vai. Giành hết mọi việc về mình, cha mẹ chỉ mong con cái được nghỉ ngơi sau một năm làm việc, học tập vất vả.

Cha mẹ cũng hiếm khi than phiền, dẫu bệnh tật cũng chẳng kể lể vì sợ trở thành gánh nặng cho con. Nếu con cháu quan tâm, họ cũng chỉ thủ thỉ nhẹ nhàng - “đau nhức này xức dầu chút là khỏi”, “không sao đâu con”. Nhưng đằng sau những câu nói để con cái an tâm là bước chân lên xuống nặng nhọc, đôi tay mỏi mệt… Dù nhỏ bé, những dấu hiệu này vẫn báo động tình trạng mất cơ ở người lớn tuổi - bệnh xảy ra tự nhiên do quá trình lão hóa.

Theo số liệu thống kê, từ 40 đến 80 tuổi, người trưởng thành có thể mất đến 40% khối cơ khiến cơ thể yếu hơn, khó khăn trong sinh hoạt. Đơn cử giảm sức nắm, giảm tốc độ đi bộ, hay mệt mỏi, sụt cân, dễ té ngã, giảm đề kháng và lâu lành vết thương. Nói cách khác, tình trạng mất cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, báo cáo của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế cho thấy tuổi thọ trung bình của người Việt là 73 tuổi, trong khi số năm sống khỏe bình quân chỉ 64 năm. Theo đó, người lớn tuổi có hơn 9 năm sống chung với tình trạng sức khỏe suy giảm.

Món quà sức khỏe cho Tết thêm trọn vẹn

Vì tình thương dành cho con cái, cha mẹ thường giấu nhẹm tình trạng sức khỏe đang dần giảm sút. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ đến mấy, họ vẫn phải đối mặt nỗi lo bệnh tật khi tuổi tác ngày càng cao.

Để san sẻ nỗi lo lắng, con cái cần dành thời gian quan tâm, chăm sóc và để ý từng dấu hiệu nhỏ về tình trạng sức khỏe của bậc sinh thành. Không gì có thể khiến cha mẹ vui và hạnh phúc hơn khi con cái ở bên đỡ đần, nhất là những ngày Tết cận kề.

Để bảo vệ sức khỏe cha mẹ, đặc biệt ngăn ngừa tình trạng mất cơ, bạn có thể động viên họ tập thể dục và vận động thường xuyên, đồng thời thiết lập chế độ dinh dưỡng hợp lý. Việc bổ sung thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe khối cơ như protein, vitamin D và HMB (beta-hydroxy beta Methylbutyrate) rất quan trọng. Trong đó, HMB là dưỡng chất góp phần bảo vệ sức khỏe khối cơ ở người lớn tuổi.

Bạn nên quan tâm dấu hiệu sức khỏe và chăm sóc dinh dưỡng cho cha mẹ từ sớm.

Trên hành trình chăm sóc sức khỏe bậc sinh thành, Ensure Gold là món quà ý nghĩa mà bạn gửi tặng mẹ cha. Với HMB cùng đạm chất lượng cao hỗ trợ tái tạo và bảo vệ khối cơ, 38 dưỡng chất góp phần tăng cường sức khỏe (trong đó có 12 dưỡng chất hỗ trợ đề kháng cho người lớn tuổi), Ensure Gold là nguồn dinh dưỡng cân đối, giúp cha mẹ sống khỏe, sống vui để cùng con cháu đón mùa Tết trọn vẹn.