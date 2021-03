Bảy thói quen tốt giúp trẻ thành công

1. Làm việc nhà: Julie Lythcott-Haims, tác giả cuốn sách How to Raise an Adult, tin rằng những đứa trẻ làm việc nhà dễ trở thành người thành công, kỹ năng hợp tác tốt và biết cách đối phó những vấn đề trong cuộc sống. Nói cách khác, những đứa trẻ biết làm việc nhà có tính cách hòa nhã và khả năng thích ứng với công việc mạnh mẽ hơn. "Bạn nên cho con làm việc nhà, từ những việc đơn giản như đổ rác, quét nhà, gấp quần áo. Khi đó, trẻ sẽ nhận ra lao động, làm việc là điều không thể thiếu trong cuộc sống", cô nói với Insider. Ảnh: Red Tricycle.