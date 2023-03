Bay thẳng Australia rẻ như bay nội địa

Sau khi công bố các đường bay thẳng tới Australia, Vietjet tiếp tục tung ra “đặc sản” vé 0 đồng khiến nhiều hành khách ngỡ ngàng vì bay quốc tế rẻ như bay nội địa.

Australia là quốc gia ở Nam bán cầu, có thời tiết đối lập với các quốc gia ở Bắc bán cầu. Trong khi các quốc gia ở vùng nhiệt đới đang trải qua mùa hè nóng nực thì Australia lại đang là mùa đông từ tháng 6 đến tháng 8. Càng về phía nam Australia, thời tiết càng mát hơn, nhiệt độ trung bình từ 8 đến 18 độ C, có nơi nhiệt độ xuống đến âm 20 độ C. Đó là lý do nhiều du khách Việt Nam thích thú lựa chọn Australia cho chuyến đi nghỉ vào dịp hè năm nay.

“Tôi và vợ sẽ kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại Australia vì nước này là nơi chúng tôi cùng du học, gặp gỡ và lần đầu tiên chạm tay vào bông tuyết. Khi chúng tôi đang lên kế hoạch thì biết tin Vietjet mở đường bay thẳng tới Australia với giá mềm như bay nội địa, nên hai vợ chồng đã nắm lấy ngay cơ hội này cho chuyến đi của mình”, anh Hùng Cường (TP.HCM) chia sẻ.

Australia là quốc gia có nhiều phong cảnh đẹp.

Chị Thanh Thảo (Hà Nội) cũng lựa chọn Australia cho chuyến đi nghỉ vào dịp hè. Chị Thảo cho biết quốc gia này có khí hậu ôn hòa, trong lành, chi tiêu không quá đắt đỏ như Mỹ và các nước châu Âu nhưng đặc biệt có nhiều cảnh đẹp. “Chính phủ Australia cũng rộng mở chính sách Visa nhằm kích cầu du lịch. Tôi đã mua vé chuyến bay Vietjet khai trương từ TP.HCM đến Sydney vào tháng 4 tới và được hãng miễn phí chặng bay từ Hà Nội nối chuyến vào TP.HCM. Tôi đang háo hức chờ đến ngày lên đường”, chị Thanh Thảo vui mừng.

Khai thác các chuyến bay thẳng tới Australia là một hoạt động nằm trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet nhằm thúc đẩy giao thương, văn hóa và du lịch. Cụ thể, Vietjet sẽ khai thác ba đường bay từ TP.HCM tới các thành phố lớn của Australia gồm Sydney, Melbourne và Brisbane.

Cùng với đó, Vietjet tung ra nhiều sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho những đường bay tới Australia cùng 3 hạng vé gồm SkyBoss Business/SkyBoss, Deluxe và Eco.

Đến thăm xứ sở chuột túi với giá vé 0 đồng từ Vietjet.

Với hạng vé SkyBoss Business/SkyBoss, hành khách sẽ được trải nghiệm khoang riêng sang trọng với ghế nằm phẳng, sảnh chờ, quầy bar phục vụ thức uống, tối đa 20 kg hành lý xách tay và 60 kg hành lý ký gửi, bộ gậy chơi golf và ẩm thực hữu cơ.

Hạng vé Deluxe nổi bật với tính năng linh hoạt thay đổi hành trình bay miễn phí, 40 kg hành lý ký gửi, suất ăn nóng tươi, miễn phí bảo hiểm du lịch và khả năng linh hoạt thay đổi hành trình bay miễn phí.

Trước đây, hành khách Việt hầu như quen với việc bay đến các thành phố của Australia với ít nhất một điểm dừng nối chuyến khiến hành trình có thể kéo dài gần 24 tiếng, giá vé dao động từ 8 đến 30 triệu. Để tiết kiệm chi phí, Vietjet tung ra hạng vé Eco Class với mức giá hấp dẫn cho chặng bay thẳng từ Việt Nam sang Australia.

Chị Lê Ngọc Anh (TP.HCM), quản lý một trung tâm tư vấn dịch vụ Visa và hỗ trợ du học sinh Việt Nam tại nước ngoài cho biết: “Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về đường bay Australia của Vietjet vì đây là một trong những quốc gia đón du học sinh và người lao động Việt Nam đông nhất. Giá vé tiết kiệm cũng giúp họ có cơ hội về thăm gia đình nhiều hơn. Ngoài ra, phụ huynh sang Australia dự lễ tốt nghiệp của con em cũng giảm được phần nào gánh nặng kinh tế. Ngay khi Vietjet mở bán vé, chúng tôi đã hoàn tất rất nhiều hồ sơ, bao gồm cả mua vé máy bay với giá hợp lý cho khách hàng”.

Dự kiến trong thời gian tới, Vietjet tiếp tục tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn để du khách Việt có thể bay tới Australia dễ dàng, thuận tiện, tiết kiệm hơn.