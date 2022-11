Sáu nhân vật hư cấu mạnh nhất mọi thời đại

Trong thế giới truyện tranh của Marvel Comics, The One Above All (TOAA) được xem là thực thể tối thượng, sở hữu nguồn sức mạnh không thể tin nổi. TOAA đóng vai trò là vị thần tối cao trong đa vũ trụ, cũng giống với vai trò của The Presence trong DC Comics. Vì vậy, TOAA thường không can thiệp vào những vấn đề cơ bản mà để cho các nhân vật thân cận khác - The Beyonder và The Living Tribunal - xử lý. Không giống như các vị thần truyện tranh khác, TOAA thường đóng vai trò là đại diện của tác giả Stan Lee hoặc Jack Kirby tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nguồn: CBR.