Bảy 'ngôi nhà ma ám' từng có giá hơn 1 triệu USD

Biệt thự LaLaurie ở New Orleans, Louisiana, là một trong những ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tọa lạc tại 1140 Royal St ở New Orleans, Louisiana, biệt thự LaLaurie có 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm và được xây dựng từ những năm 1800. Căn nhà là địa điểm trong nhiều tour du lịch tâm linh ở New Orleans vì nhiều người cho rằng linh hồn của những nô lệ bị ngược đãi vẫn ám ảnh nơi đây. Zillow định giá căn biệt thự có giá 910.527 USD , giảm so với giá bán 2,1 triệu USD vào năm 2010. Ảnh: DMBrooks/Shutterstock.