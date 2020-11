Bảy nàng vợ của Vi Tiểu Bảo trong ‘Lộc đỉnh ký 2020’ là ai?

Vương Chỉ Huyên vào vai Phương Di. Ở tuổi 29, đây là người mẫu kiêm diễn viên tại Trung Quốc. Cô từng tham gia diễn xuất trong các phim Best Get Going, Tiên kiếm vân chi phàm, Next Top Star... Cũng giống như Quan Tâm hay Quách Ương, Tử Huyên chỉ là tên tuổi kém tiếng trong showbiz Hoa ngữ vì trước nay chỉ được nhận các vai phụ mờ nhạt.