Bảy cuốn sách nổi bật cho mùa thu

Cuốn Best of Friends, tác phẩm thứ 8 của Kamila Shamsie và sẽ ra mắt ngày 27/9. Best of Friends là câu chuyện của Zahra và Maryam, hai người bạn thân thiết ngay từ những tháng ngày tuổi thơ vào khoảng năm 1980 thế kỷ trước ở Karachi, Pakistan. Zahra bảo thủ và trầm lặng, còn Maryam sôi nổi và giàu xúc cảm. Cả hai đã bù đắp không gian cảm xúc cho nhau và khiến họ gần gũi hơn. Nhưng đến năm 2019, cả hai người phụ nữ đều đã thay đổi lớn sau quá trình rèn giũa sự nghiệp ở London. Chính lúc này, tình bạn của họ bị đem ra thử thách; tác phẩm sẽ khắc họa trọn vẹn những phút giây kịch tính nhất này. Ảnh: Amazon.