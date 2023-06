Bảy cuốn sách các doanh nhân công nghệ tham vọng nên đọc

The Innovator’s Dilemma: The Revoluntionary Book that Will Change the Way You Do Business của Clayton Christensen. Cuốn sách có ảnh hưởng này tập trung vào những khó khăn mà các doanh nghiệp lâu đời gặp phải khi công nghệ mới xuất hiện trong lĩnh vực của họ. Christensen, một giáo sư nổi tiếng tại trường Kinh doanh Harvard, giải thích về sự đổi mới và lý do các công ty thành công thường gặp khó khăn trong việc thích nghi và khai thác các cơ hội do đổi mới mang lại. Từ đó, cuốn sách giúp các doanh nhân tìm ra cách vượt qua những “ông lớn” trong ngành bằng cách tập trung vào những thị trường chưa được khai thác hoặc phát triển những thị trường hoàn toàn mới. Tác phẩm truyền cảm hứng cho các doanh nhân có tư duy mới, chấp nhận rủi ro một cách thận trọng và nâng cấp sự phát triển hiện tại bằng các giải pháp tiên tiến, hiện đại hơn. Ảnh: Amazon.