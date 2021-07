Bầu trời Bắc Mỹ trông như một bộ phim tận thế vì khói từ cháy rừng

Đường chân trời ở quận Manhattan thuộc thành phố New York bị bao phủ bởi khói mù và bụi cháy rừng xám xịt. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) đối với hạt mịn tại quận này chạm ngưỡng 170, cao gấp 9 lần so với khuyến nghị về mức độ phơi nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tại thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania, chỉ số này ở ngưỡng 172.