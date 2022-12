Batman sống sót sau khi rơi xuống Trái Đất từ vũ trụ

Sau một sự cố, Hiệp sĩ bóng đêm đã bị rơi xuống Trái Đất từ độ cao hơn 300.000 km. Và không quá bất ngờ, Batman vẫn sống sót dù không có đồ bảo hộ không gian chuyên dụng.

Batman tiếp tục làm nên một điều kỳ diệu mới. Ảnh: CBR.

DC Comics tiếp tục xây dựng Batman như một biểu tượng với những tình tiết không thể tin nổi. Trong lần này, Hiệp sĩ bóng đêm sống sót khi rơi từ độ cao 238.900 dặm (khoảng hơn 384.000 km) từ ngoài không gian xuống Trái Đất trong truyện Batman #130. Đặc biệt, siêu anh hùng này gặp nạn một cách bất ngờ và không được chuẩn bị các đồ bảo hộ đặc chủng.

Theo CBR, đây được xem là một trong những lần chạy thoát khỏi lưỡi hái tử thần vĩ đại nhất của Người Dơi khi nguy hiểm không chỉ đến từ độ cao hàng trăm nghìn cây số mà còn là tốc độ tóe lửa theo đúng nghĩa đen.

Batman #130 bắt đầu với việc Failsafe - người máy gần như không thể phá hủy - làm nổ tung Watchtower của Liên minh Công lý trên Mặt Trăng và khiến Batman bị rơi ngoài không gian. Tình huống còn trở nên hiểm nghèo hơn khi người hùng của chúng ta chỉ còn đủ oxy cho 14 phút.

Batman tận dụng mọi thứ để tăng khả năng sống sót. Ảnh: CBR.

Anh ấy không có thời gian để lãng phí và đã phải chật vật để tìm đến đống đổ nát từ một trong những con tàu của Justice League. Ở đó, Người Dơi tận dụng những gì có thể để sinh tồn. Đầu tiên là nạp đầy nguồn cấp oxy của mình trước khi sử dụng bộ tăng áp của con tàu như một cách để tăng tốc về Trái Đất dựa theo một kế hoạch điên rồ.

Bằng cách sử dụng bộ tăng áp, Người Dơi nhanh chóng tiếp cận Trái Đất. Đã có lúc anh ấy ngất đi một lúc nhưng khi tỉnh lại, Batman đang rơi nhanh trong bầu khí quyển Trái Đất. Với tốc độ kinh hồn, cả Người Dơi cũng như bình dưỡng khí đều tóe lửa. Trong khi bộ cung cấp oxy phát nổ, Batman may mắn khi sở hữu batsuit siêu bền và có thể chống chịu lại nhiệt độ xung quanh.

Và để bảo vệ khuôn mặt của mình, anh ấy buộc phải xé một phần của bộ đồ để quấn quanh đầu và sử dụng áo choàng để hãm tốc. Không nói đến việc làm này có khả thi hay không nhưng đó là phương án tốt nhất Batman có thể đưa ra. Cuối cùng, nghe có vẻ phi lý nhưng Batman hạ cánh xuống Bắc Cực với nhiều phần trên cơ thể bị cháy xém và quan trọng là anh ấy vẫn còn sống.

Batman rơi xuống Trái Đất với nhiều phần cơ thể cháy xém. Ảnh: CBR.

Trong quá khứ, Người Dơi luôn được biết đến là một trong những nhân vật sống dai nhất của thế giới truyện tranh DC Comics. Đây là người luôn sống sót qua những cạm bẫy chết người một cách phi lý. Thế nhưng, việc sống sót khi rơi xuống Trái Đất ở khoảng cách hơn 384.000 km từ trên không gian sẽ là một kỷ lục mới của nhân vật này.

Trước đây, trong JLA: Welcome to the Working Week (năm 2003) Batman cũng từng có thử thách không tưởng ngoài không gian nhưng đó là lần mà siêu anh hùng này chủ động. Theo đó, Người Dơi đã thực hiện một thí nghiệm “nhỏ” để kiểm tra xem cơ thể mình có thể tồn tại bao lâu trong môi trường chân không vũ trụ mà không cần bất kỳ loại quần áo bảo hộ hay mặt nạ dưỡng khí nào.

Kết quả, anh ấy đã thực hiện được 27 giây trước khi Martian Manhunter ngăn cản lại đồng thời cho rằng Bruce có "sự tôn sùng" không cần thiết đối với các kế hoạch dự phòng.