Batman hợp tác Joker để giải cứu Harley Quinn

“Batman & The Joker: The Deadly Duo” của tác giả Marc Silvestri đã buộc hai kẻ thù không đội trời chung phải chấp nhận hợp sức với nhau để cứu Harley Quinn và những người khác.

Liệu thế lực đáng sợ đến thế nào mới buộc Batman bắt tay cùng Joker? Ảnh: CBR.

Batman & The Joker: The Deadly Duo là một bộ truyện giới hạn, gồm 7 tập do Marc Silvestri viết và minh họa. Đây được xếp vào series DC Black Label (DC Comics dành cho độc giả trưởng thành) và được xác nhận là ấn phẩm bên ngoài các sự kiện chính của DC.

Trong truyện, dù không dễ dàng gì, Batman và Joker buộc phải chấp nhận đối phương để cùng bắt tay giải cứu Harley Quinn và các đồng minh khác của họ khỏi những mối đe dọa không xác định đang rình rập bên trong thành phố Gotham. Trong một bản preview ngắn của The Deadly Duo #1, có thể thấy Harley đang bị mắc kẹt dưới đáy giếng và kẻ ra tay bắt giữ cũng đang hành hạ cô.

Trong bản preview mới được hé lộ, Harley Quinn và Joker vẫn là một cặp, đó là lý do Joker gần như phát điên khi tình nhân của mình biến mất. Hắn sẵn sàng làm mọi cách để cứu Harley Quinn sau khi cô bị một kẻ bí ẩn bắt cóc. Không manh mối, không chứng cứ, ngay cả hoàng tử tội phạm, bá chủ thế giới ngầm cũng phải vò đầu bứt tai trước tình huống này.

Batman và Joker được minh họa sắc nét trong bộ truyện mới của tác giả Marc Silvestri. Ảnh: CBR.

Mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn khi có thêm nhiều người bị bắt. Jim Gordon cũng mất tích. Và Batman cũng bị cuốn vào vòng xoáy đáng sợ sau khi nhận được một gói hàng chứa một mảnh máu của ủy viên Gotham. Kị sĩ bóng đêm hiểu rằng anh phải làm mọi thứ để có thể cứu sống Jim.

Không dễ dàng với Batman và cả Joker nữa, nhưng họ chính là câu trả lời của nhau. Cái bắt tay của hai thế lực này có thể đem đến đáp án cho câu hỏi ai là kẻ đứng sau chuỗi hoạt động phạm pháp đáng sợ này. Và Joker sẽ là người xuống nước mở lời về một sự hợp tác tạm thời giữa hai bên. Điều này hứa hẹn tiềm năng lớn khi hai nhân vật được yêu thích nhất sẽ cùng nhau chống lại một thế lực thứ ba.

Cũng xuất hiện trong loạt truyện này còn là “những con quái vật giống Joker”, chúng cũng bị ảnh hưởng và đang cố gắng rình rập trên đường phố để truy tìm kẻ giấu mặt.