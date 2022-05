Bắt 'trùm' ma túy trong đường dây tội phạm liên tỉnh

Nhóm người bị bắt là mắt xích quan trọng của đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh. Tổng số tang vật thu giữ trong đường dây này là 11,5 bánh heroin.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Lai Châu và Công an huyện Nậm Nhùn, Công an huyện Mường Tè đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án, bắt 4 người vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Những người bị bắt gồm Tẩn Sài Phìn (43 tuổi, trú tại huyện Phong Thổ); Tản Sử Mẩy (35 tuổi), Lò Thị Việt (25 tuổi), cùng trú tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu ; Phản Xê Hừ (36 tuổi, trú tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Các nghi phạm và tang vật vụ án.

Trước đó, ngày 12/5, tại Km296, quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tổ công tác đã bắt quả tang Phìn và Mẩy vận chuyển 2 bánh heroin.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nậm Nhùn đã làm rõ và bắt giữ Việt và Hừ. Họ là mắt xích quan trọng của đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh. Tổng số tang vật thu giữ của nhóm trong đường dây này là 11,5 bánh heroin.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, ngày 18/5, đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cùng đại diện lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân triệt phá án nhanh, an toàn.

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã tặng giấy khen cho một tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án, bắt 3 người vận chuyển 69 bánh ma túy tổng.