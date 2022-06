Bắt trùm ma túy sau 6 tiếng đồng hồ

Công an tỉnh Điện Biên đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng cực lớn.

Trung tuần tháng 5, lực lượng trinh sát Công an Điện Biên phát hiện thông tin về đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đang hoạt động tại địa bàn xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, và vận chuyển lên huyện Điện Biên Đông để tiêu thụ.

Các đối tượng trong đường dây này đều có mối quan hệ thân tộc gần gũi, quê quán tại Điện Biên Đông nhưng đã sang xã Mường Nhà, huyện Điện Biên cư trú. Vì thế, địa hình, địa bàn tại các khu vực này chúng rất am hiểu và thông thuộc. Mỗi lần vận chuyển, chúng chia thành nhiều nhóm, di chuyển không cố định tại những địa bàn mà chúng thông thạo.

Chuyên án trinh sát được Công an Điện Biên xác lập bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Sùng A Say (30 tuổi, trú ở bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên).

Các "trùm" ma túy bị Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ.

Đầu tháng 6, Ban chuyên án nắm được đối tượng Say đang chuẩn bị thực hiện một giao dịch lớn. Tên này đã móc nối với các đối tượng bên Lào để mua hơn 100 bánh tổng hợp các loại ma túy, và Sùng A Say sẽ trực tiếp vận chuyển số ma túy về Việt Nam.

Tham gia phi vụ này cùng Say là Vừ A Nu (24 tuổi, trú tại xã Na Tông, huyện Điện Biên). Nguồn tin trinh sát cho thấy các đối tượng đã lên kế hoạch đi bộ qua đường mòn sang biên giới mang ma túy về Việt Nam, sau đó sử dụng xe máy để vận chuyển ma túy ên huyện Điện Biên Đông tiêu thụ.

Khoảng 6h30 ngày 7/6, tại địa phận bản Ho Cớ, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Ban chuyên án với sự huy động của nhiều lực lượng đã chặn giữ thành công Sùng A Say và Vừ A Nu, thu giữ vật chứng 85 bánh hồng phiến (510.000 viên ma túy tổng hợp, khối lượng 48,96 kg), 38 bánh heroine (khối lượng 13,3 kg), một kg ma tuý đá, 2 xe máy và 3 điện thoại di động.

Cùng với việc đấu tranh thành công chuyên án bắt Sùng A Say và Vừ A Nu, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy Công an Điện Biên cũng đã bắt giữ đối tượng trọng điểm trong một chuyên án khác.

Khoảng 12h45 ngày 7/6, tại km 139, quốc lộ 12, thuộc tổ 8, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đang mang theo “hàng” đang di chuyển; đã triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt là Lầu A Chía (19 tuổi) và Lầu A Giàng (20 tuổi), đều trú tại bản Háng Tầu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ tang vật 10 bánh heroine (khối lượng 3,5 kg) và 2 điện thoại di động.