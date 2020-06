Bắt trùm đường dây ma túy ở Hải Phòng

Nguyễn Mạnh Cường và người tình thiết lập đường dây mua bán trái phép ma túy từ các tỉnh Tây Bắc đưa về Hải Phòng tiêu thụ.

Ngày 2/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường (39 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, các trinh sát phát hiện trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương có nhóm chuyên vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ. Đường dây này do Nguyễn Mạnh Cường cầm đầu.

Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, Cường có 2 tiền án và đang bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an truy nã do tham gia đường dây mua bán trái phép 100 bánh heroin tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trong quá trình lẩn trốn, Cường thuê nhà tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng và chung sống như vợ chồng với Trần Thị Huệ (38 tuổi, trú ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Với sự trợ giúp của Huệ, Cường biến nhà thuê thành điểm tập kết hàng cấm. Đôi vợ chồng này đều là những kẻ manh động, thường có “hàng nóng” trong người.

Mỗi lần chuẩn bị giao hàng, Huệ chuẩn bị cẩn thận, thường xuyên thay đổi hành trình, thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội.

Huệ, Tuấn, Tài và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Còn những kẻ vận chuyển ma túy chính là Bùi Đăng Tài (28 tuổi) và Phùng Văn Tuấn (36 tuổi, cùng quê Hải Dương).

Sáng 29/5, Tài và Tuấn bị cảnh sát bắt giữ tại Trạm thu phí cao tốc thuộc địa phận huyện An Lão khi đang vận chuyển 10 bánh heroin (3,5 kg) và 8 kg ma túy đá.

Sau đó, cảnh sát bắt giữ Trần Thị Huệ, qua đó thu giữ gần 0,5 kg heroin, 58,8 gram ma túy đá, 18.000n viên hồng phiến, 1 khẩu súng và 77 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Còn Nguyễn Mạnh Cường bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ngày 2/6.