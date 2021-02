Bắt trộm trâu, bò rồi mang vào rừng xẻ thịt

Phát hiện trâu, bò người dân thả rong, nhóm nghi phạm dùng muối để nhử vào khu vực rừng hẻo lánh rồi bắt trộm, xẻ lấy thịt mang về bán cho chủ quán nhậu.

Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, vừa khởi tố bị can, bắt giam Lê Khắc Thành (51 tuổi), Lương Văn Òn (33 tuổi), Lô Văn Mười (43 tuổi), Lương Văn Cường (43 tuổi) và Lương Văn Tùng (41 tuổi, cùng trú huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Nhóm nghi phạm bị bắt vì trộm trâu, bò người dân. Ảnh: Đình Hợp.

Theo công an, Thành mở bán quán nhậu ở huyện Quế Phong. Từ tháng 7/2020 đến nay, người đàn ông 51 tuổi câu kết với Òn, Mười, Cường và Tùng bắt trộm trâu, bò của người dân mang vào rừng xẻ thịt rồi bán cho quán nhậu của mình. Với mỗi kg thịt trâu, bò trộm được, ông ta mua với giá 100.000 đồng.

Để qua mặt công an, nhóm trộm gia súc mang dao, balo, rìu, dây thép… đóng giả người đi rừng. Khi phát hiện trâu, bò được người dân thả trong rừng, 4 nghi phạm dùng muối để nhử vào khu vực hẻo lánh rồi bắt trộm, xẻ lấy thịt bán.

Tối 3/2, nhóm nghi phạm bắt trộm và xẻ thịt trâu của một gia đình ở xã Yên Nhân (huyện Như Xuân, Thanh Hóa). Khi mang về tập kết ở huyện Quế Phong (Nghệ An) thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Công an cáo buộc trong khoảng 6 tháng, nhóm nghi phạm đã gây ra 33 vụ trộm cắp trâu, bò ở Thanh Hóa và Nghệ An, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.