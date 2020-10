Bắt Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia

Ông Hoàng Mạnh Cường đã vẽ nhiều dự án "ma" rồi phân lô, bán cho khách hàng để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Ngày 26/10, Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ quận 9), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát xác định ông Cường đã vẽ nhiều dự án "ma" rồi phân lô, rao bán, ký các hợp đồng đặt cọc bán cho nhiều khách hàng với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Ông Hoàng Mạnh Cường. Ảnh: Website công ty BĐS Phát An Gia.

Theo điều tra ban đầu, ông Cường không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng các dự án và cũng không được cơ quan chức năng nào cấp phép cho đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất mà ông này đứng tên quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ông Cường vẫn vẽ ra 5 dự án gồm: Dự án khu dân cư Central House Đường 4, dự án khu dân cư Đường 8, dự án khu dân cư Trường Lưu, khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu) và dự án khu dân cư Võ Văn Hát.