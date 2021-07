Bắt thiếu nữ liên quan vụ 3 người hôn mê do hút thuốc lá tẩm ma túy

Ba người ở quán karaoke phải nhập viện cấp cứu sau khi hút điếu thuốc tẩm ma túy do Hoa mang đến.

Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn vừa di lý bị can Nguyễn Thị Hoa (17 tuổi, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) từ Vĩnh Phúc về địa phương để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu nữ này bị bắt hôm 30/6 theo quyết định truy nã của Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Bị can Nguyễn Thị Hoa. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Theo cơ quan công an, ngày 31/8/2020, Hoa cùng 5 người khác hát tại quán karaoke Quán Chòi ở huyện Pác Nạm. Hôm đó, Hoa mang theo một điếu thuốc lá tẩm tinh dầu "cỏ".

Trong cuộc vui, Hoa cùng nhóm bạn dùng chung điếu thuốc. Sau đó, Trương Văn Trọng (26 tuổi), Tạ Văn Phấu (26 tuổi) và Triệu Văn Chiêu (21 tuổi) rơi vào tình trạng hôn mê, phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy họ dương tính với ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ vật chứng có chứa chất ma túy MDMB.

Do Hoa bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm truy nã. Đến ngày 30/6, Công an huyện Pác Nặm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt được Hoa khi cô ta lẩn trốn ở xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên.