Bắt thêm một công an phường ở TP.HCM

Sau khi bắt tạm giam 7 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, Công an TP.HCM xử lý thêm một trường hợp khác liên quan vụ nhận tiền của người vi phạm pháp luật.

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thượng úy Lê Đình Vũ, nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trước đó, 7 cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Phú Thọ Hòa đã bị bắt do liên quan vụ nhận tiền của người phạm tội. Họ gồm thiếu tá Phạm Thanh Tuấn (trưởng công an phường), trung tá Lê Văn Quý, trung tá Lê Văn Hòa (cùng là phó trưởng công an phường), thượng úy Nguyễn Đăng Chiến (cảnh sát khu vực), đại úy Nguyễn Đức Hiền, đại úy Võ Quang Kế, thượng úy Phạm Ngọc Vy (cán bộ điều tra).

Theo nhà chức trách, năm 2019, Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú bắt quả tang nhiều người tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình xử lý vụ việc, 8 cán bộ trên đã gợi ý để người phạm tội nộp tiền để được cho về.

Riêng thượng úy Lê Đình Vũ bị cáo buộc nhận tiền của 2 nghi phạm nhằm thay đổi bản chất, hồ sơ vụ việc.