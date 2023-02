Bắt thêm đồng phạm vụ giết người, hiếp dâm tại cây xăng bỏ hoang

Công an Đồng Tháp điều tra, bắt giữ Lâm Văn Mai (42 tuổi) với cáo buộc sát hại nhân tình và mở rộng điều tra đã bắt giữ thêm nghi phạm có hành vi giao cấu với nạn nhân.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Lê Văn Nhầy (56 tuổi, ở TP Hồng Ngự). Nhầy là nghi phạm liên quan đến vụ giết người, xâm hại tình dục xảy ra tại cây xăng bỏ hoang ở khóm An Lợi, phường An Bình A.

Nhầy bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ Lâm Văn Mai (42 tuổi, cùng ở TP Hồng Ngự). Theo điều tra ban đầu, ngày 11/2, Nhầy và Mai nhậu chung với nhau. Mai mới được tha tù và có quen với người phụ nữ tên Trang (khoảng 50 tuổi, sống lang thang) và đang ở tại cây xăng nói trên.

Trong lúc nhậu, Mai rủ Nhầy đến cây xăng để quan hệ tình dục với bạn gái. Nhầy đồng ý, nên cả 2 đi bộ đến cây xăng.

Lâm Văn Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Tại đây, Mai đòi quan hệ tình dục, nhưng Trang không đồng ý. Mai dùng dao đâm nhiều nhát vào người Trang. Mai sau đó nói Nhầy quan hệ tình dục với nạn nhân.

Nhầy đang thực hiện hành vi thì thấy có ánh đèn xe và phát hiện trên người nạn nhân có nhiều máu nên dừng lại.

Sáng 12/2, cảnh sát nhận được tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại cây xăng. Quá trình khám nghiệm, trên người nạn nhân có 29 vết thương và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Công an TP Hồng Ngự khẩn trương phối hợp các phòng nghiệp vụ tiến hành điều tra. Nhầy đã đến Công an phường An Bình A trình báo vụ việc, nhưng không trình báo hành vi phạm tội.

Mai bị bắt giữ vào chiều cùng ngày tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.