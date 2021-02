Bắt thêm đàn em của Tèo '72 Nốt Ruồi'

Cơ quan điều tra đã bắt được 5/9 người trong nhóm của Tèo "72 Nốt Ruồi" ở An Giang. Người cầm đầu nhóm đang được cảnh sát vận động đầu thú.

Chiều 22/2, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, bắt tạm giam Dương Hoàng Ân (còn gọi là Bé Sáu, Sáu “Quậy”, 34 tuổi, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới) về tội Cố ý gây thương tích, Cố ý làm hư hỏng tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Bị can này là một trong những đàn em của Huỳnh Văn Tèo (tức Tèo "72 Nốt Ruồi", 38 tuổi, ở TP Long Xuyên).

Cùng ngày, cơ quan điều tra công bố danh tính 4 đàn em của Tèo vừa bị bắt vài ngày trước là Lưu Văn Khánh (còn gọi là Long Thành, 36 tuổi, ngụ huyện An Phú), Đinh Quốc Lợi (tức Chung Mập, Mập Sữa, 20 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Trần Anh Cường (tức Cường Lé, 44 tuổi) và Trần Thanh Hoàng (tức Hoàng Nhí, 33 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên). Bốn bị can này cũng là đàn em của Tèo và cùng bị khởi tố 3 tội giống Dương Hoàng Ân.

Dương Hoàng Ân vừa bị bắt. Ảnh: Nhật Tân.

Theo cơ quan điều tra, ngày 5/12/2020, Chung Minh Chiến (33 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) thuê xe 16 chỗ để Bùi Quốc Quân (32 tuổi, ngụ Bình Dương) chở theo nhóm bạn từ Bình Dương về Thoại Sơn (An Giang) ăn cưới.

Khoảng 15h cùng ngày, Chiến được Nguyễn Văn Thiện (28 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) nhờ giải quyết mâu thuẫn với Trần Hoàng Tân (35 tuổi).

Khi 2 bên gặp nhau, Tân dùng súng (nghi súng bắn đạn cao su) bắn 2 phát chỉ thiên. Lúc này, nhóm của Thiện quay lại ôtô lấy dao tự chế chém Tân thương tật tỷ lệ 9%, Trần Minh Triết (bạn Tân) thương tật 30%.

Từ trái qua là Khánh, Lợi, Cường, Hoàng đều là đàn em của Tèo "72 Nốt Ruồi". Ảnh: Nhật Tân.

Quân sau đó lái xe 16 chỗ chở cả nhóm về Bình Dương. Đến phường Mỹ Thới (TP Long Xuyên), ôtô này bị nhóm của Tèo chặn đường.

Cảnh sát xác định Tèo cùng đàn em đã đập vỡ kính ôtô, dùng hung khí tấn công người trong xe.

Những người trên ôtô được đưa đến bệnh viện băng bó vết thương và bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về vụ ẩu đá ở huyện Thoại Sơn. Đến nay, Công an huyện Thoại Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 16 người về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.