Bắt thêm 7 nghi can vụ nổ súng ở Cần Thơ

Các tổ công tác của cảnh sát đã truy tìm, bắt giữ thêm 7 nghi can liên quan đến vụ nổ súng ở trung tâm Cần Thơ.

“Từ đêm qua đến sáng 4/3, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp thêm 7 nghi can liên quan đến vụ nổ súng ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Cảnh sát đã tạm giữ hơn 20 nghi can liên quan”, Công an TP Cần Thơ cho hay.

Nhóm nghi can bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Đ.Đ.

Từ chiều 3/3, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ truy tìm và bắt giữ những người liên quan đến vụ nổ súng.

Nghi can nổ súng được xác định là Lê Quang Dinh (37 tuổi, ở phường An Cư, quận Ninh Kiều). Dinh thuộc nhóm ở Cần Thơ, đang được điều trị do bị chém trong lúc ẩu đả.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ 14 nghi can liên quan. Trong đêm, cảnh sát chia nhiều tổ công tác đi các tỉnh, bắt thêm 7 nghi can. “Vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên từ TP.HCM đến và nhóm người ở Cần Thơ”, cán bộ điều tra thông tin thêm.

Khẩu súng được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Đ.Đ.

Như Zing đã thông tin, khoảng 17h ngày 3/3, tại quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Khi đó, người dân nghe tiếng súng nổ.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường khống chế, bắt những người liên quan và tạm giữ ôtô mang biển số TP.HCM. Cảnh sát đã tạm giữ khẩu súng tại hiện trường để trưng cầu giám định.

Theo lời khai ban đầu, nhóm thanh niên từ TP.HCM đến Cần Thơ để đòi nợ, sau đó xảy ra ẩu đả và gây ra vụ nổ súng.