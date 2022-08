Bắt thanh niên lừa 7 người sang Campuchia bằng bẫy việc nhẹ lương cao

Sau khi xuất cảnh trái phép sang Campuchia, Cường quay về Việt Nam lừa 7 người đi làm việc nhẹ lương cao. Nhiều người muốn về Việt Nam phải bỏ gần 100 triệu đồng để chuộc thân.

Ngày 25/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Quý Cường (SN 2003, trú xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Thanh niên này từng xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê cho công ty của người Trung Quốc tại tỉnh Sihanouk, sau đó lừa 7 người khác sang nước bạn với hứa hẹn "việc nhẹ lương cao".

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 2, Triệu Quý Cường làm việc tại Campuchia ở công ty nói trên sử dụng các tài khoản Facebook, giả làm phụ nữ để làm quen những người khác.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Triệu Quý Cường.

Khi giới thiệu được người vào chơi web mà công ty Cường đang làm việc, những người chơi sẽ phải nộp tối thiểu 5 triệu đồng vào tài khoản của công ty để tham gia trò chơi quay thưởng. Khi tiền đổ vào tài khoản, lập tức công ty sẽ đóng băng tài khoản với mục đích lừa đảo chiếm đoạt số tiền đó.

Mỗi lần lừa được khách, Cường sẽ được công ty thưởng tiền hoa hồng từ 7-10% tổng số tiền lừa được. Đồng thời, nếu rủ được người khác sang Campuchia làm việc ở công ty, Triệu Quý Cường sẽ được tiền công là 5 triệu đồng/người.

Trước sức hút của đồng tiền, thông qua mạng xã hội, Cường làm quen và dụ dỗ nhiều người đi làm thuê tại Campuchia với mức lương 20-50 triệu đồng/tháng, điều kiện hấp dẫn, không có nhiều yêu cầu ràng buộc.

Với viễn cảnh được vẽ ra là "việc nhẹ lương cao", Cường đã lừa 7 người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho công ty Cường.

Những người bị Cường lừa khi đi làm việc đã vỡ mộng và có 3 nạn nhân xin thôi việc trở về Việt Nam. Công ty này yêu cầu mỗi người phải nộp 90 triệu đồng với lý do vi phạm hợp đồng lao động. Hay còn gọi là tiền "chuộc thân".

Khi nhận được số tiền theo yêu cầu, công ty đã cho người đưa về biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép về Việt Nam, thì bị cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện, xử lý.