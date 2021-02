Bắt thanh niên ép bé gái 13 tuổi quan hệ tình dục

Sau khi chở bé gái 13 tuổi về nhà mình, Khanh dọa tung ảnh nhạy cảm của hai người để ép nạn nhân quan hệ tình dục.

Ngày 16/2, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Phạm Vũ Khanh (17 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Khanh với P.B.T. (13 tuổi, ở xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) quen biết nhau qua mạng xã hội vào cuối năm 2020. Hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau và nảy sinh tình cảm.

Phạm Vũ Khanh. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sáng 23/1, Khanh chạy xe đạp điện đến trường của T. rồi rủ nạn nhân về nhà mình. Trong lúc không có người lớn ở nhà, Khanh dọa sẽ tung ảnh nhạy cảm của 2 người lên mạng xã hội nếu bé gái không cho quan hệ tình dục.

Sau nhiều lần cưỡng bức T. không thành, Khanh thả cô bé về nhà. Khi nghe T. kể lại sự việc, người thân của nạn nhân đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Khanh.