Bắt tên cướp khiến nạn nhân chấn thương sọ não ở TP.HCM

Sau 5 ngày bỏ trốn, tên cướp gây ra vụ tai nạn khiến nạn nhân chấn thương sọ não, đồng phạm tử vong đã bị cảnh sát bắt giữ.

Chiều 24/2, nguồn tin của Zing cho biết Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã bắt được nghi can còn lại trong vụ nhóm cướp giật gây tai nạn trên đường Lê Trọng Tấn khiến một người tử vong. Danh tính nghi can này chưa được cảnh sát tiết lộ.

“Nghi can bị bắt vào chiều nay. Cảnh sát đang lấy lời khai anh ta để làm rõ vụ việc”, nguồn tin nói.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.L.

Tối 19/2, nghi can này điều khiển xe máy chở Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) giật túi xách của người đi trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú.

Trong lúc bỏ chạy, xe máy của nhóm cướp giật tông vào xe máy của anh T. (32 tuổi) đang chạy sang đường.

Vụ tai nạn khiến Tuấn tử vong tại chỗ. Nghi can còn lại phóng xe máy trốn khỏi hiện trường.

Anh T. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng, dập phổi trái, gãy chân trái.