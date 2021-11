Bắt tạm giam vợ thượng tá biên phòng ở An Giang

Bà Vàng được cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu phạm tội buôn lậu cùng với chị ruột Trần Thị Dũng. Chồng của nữ bị can là thượng tá biên phòng, đang xin nghỉ phép.

Chiều 23/11, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Vàng (43 tuổi, ngụ phường Vĩnh Ngươn) về tội Buôn lậu. Bà Vàng là vợ của một thượng tá H.V.N., Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang.

Liên quan vụ án, hồi tháng 8, Công an TP Châu Đốc đã khởi tố bị can, cấm đi khởi nơi cư trú đối với Trần Thị Dũng (51 tuổi, chị bà Vàng) và Lê Văn Lên (31 tuổi, ở huyện An Phú) để điều tra cùng tội Buôn lậu.

“Ba người này có dấu hiệu tội phạm nên chúng tôi khởi tố để điều tra. Cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò của từng người, chưa xác định người nào chủ mưu hoặc giúp sức”, lãnh đạo cơ quan điều tra nói với Zing.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Vàng vào chiều 23/11. Ảnh: Thanh Hải.

Theo điều tra, ngày 27/2, lực lượng của Công an tỉnh An Giang và TP Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà ở phường Vĩnh Ngươn. Trong đó, 2 căn nhà là của bà Vàng.

Cảnh sát đã giữ trên 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Vụ việc sau đó được giao cho Công an TP Châu Đốc thụ lý.

Đến tháng 7, Công an TP Châu Đốc khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Số hàng hóa các bị can bị cáo buộc đã buôn bán trái phép qua biên giới trị giá hơn 300 triệu đồng.

Như Zing đã thông tin, hồi tháng 3, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đã họp và thống nhất kỷ luật cảnh cáo thượng tá H.V.N. Ông N. sau đó bị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cảnh cáo về mặt chính quyền.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, ông N. đang nghỉ phép.